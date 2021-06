Veinticinco nuevos agentes de Policía Municipal de Pamplona reciben sus nombramientos y placas

Los nuevos agentes han participado un acto público que ha tenido lugar en la pradera exterior de la Sala de Armas de la Ciudadela y que han presidido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el jefe de la Policía Municipal de la Ciudad, Javier Goya.

En el acto solemne también han participado el concejal delegado y el director del Área de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu y Patxi Fernández, respectivamente, y representantes de todos los grupos de la corporación municipal.

La cita ha comenzado con la interpretación del Himno de Navarra y la jura o promesa de los nuevos agentes que han recibido sus nombramientos de manos del alcalde y sus placas de las del jefe de Policía Municipal, y ha terminado con la realización de una foto de grupo de la nueva promoción.

A lo largo del acto se han sucedido las intervenciones intercaladas con diversas piezas musicales a cargo del cuarteto de cuerda Zura Quartet (viola y violín).

De los 30 nuevos agentes, 25 se incorporarán a la Brigada de Proximidad y otros 5 a la Brigada de Circulación. Con su ingreso, la Policía Municipal de Pamplona cuenta con una plantilla total de 402 efectivos, un 14,1 % de ellos mujeres (56), con una edad que oscila entre los 25 y los 63 años. En esta nueva promoción las mujeres suponen un 20% de los agentes.

Los nuevos policías, en su proceso de selección, debieron realizar una prueba teórica tipo test con 100 preguntas, diferentes pruebas de aptitud física (press de banca, natación, test de Barrow y test de Course Navette), una prueba de aptitud psicotécnica y las correspondientes pruebas médicas. Ya aprobados, realizaron el Curso de Formación Básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra.

En el acto, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que "no existe libertad si no hay seguridad, algunos quieren poner en contraposición libertad y seguridad, pero van unidas, si no hay seguridad, no puede existir libertad". "Por eso vuestra labor es tan importante. Son funciones esenciales para que Pamplona sea una ciudad referente en seguridad", ha señalado.

Por su parte, el jefe de la Policía Municipal, Javier Goya, ha afirmado que la incorporación de los nuevos agentes es "un soplo de juventud". "Los años van pasando y la edad media de nuestra plantilla va en aumento, por eso necesitamos la incorporación de compañeros y compañeras jóvenes que aporten frescura a la experiencia de nuestro personal más veterano, un equilibrio que debemos conseguir para resultar eficaces y eficientes y poder solucionar los problemas diarios que nos plantea la ciudadanía", ha explicado.