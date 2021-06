SUST.- El PPCV estudia celebrar a la Comunitat una convocatòria "complementària" a la de Madrid contra els indults

Així ho ha apuntat als mitjans, abans d'intervenir en la presentació de l'estudi de l'impacte del Covid-19 en l'hoteleria de la província d'Alacant, en ser preguntat sobre si acudirà a Madrid diumenge que ve per a participar en la manifestació convocada en la plaça de Colón contra la concessió d'indults als polítics condemnats pel 'procés'.

Mazón no ha confirmat la seua assistència encara que ha afirmat que "tothom sap" que ell i el PP estan en contra d'aquesta opció. "Potser acudim a Madrid o fem alguna cosa ací, no ho puc confirmar encara, però és possible que fem alguna cosa ací complementaria al de Madrid", ha avançat.

En aquesta línia, ha assegurat que "tota la gent de la Comunitat i de la província està en contra, però és una qüestió de logística, que parlarem en els pròxims dies", ha manifestat Mazón.

En tot cas, ha avançat que hi haurà una "important representació" del PPCV tant si finalment acudeixen "allí com ací", si tenen permís per a una convocatòria "o si hi ha alguna manifestació complementària ací, perquè no tot siga a Madrid". "Les coses també es poden reivindicar des de totes les parts d'Espanya", ha defès.