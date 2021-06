Beltrán Pérez hace un llamamiento a los sevillanos para que "la sociedad civil frene los indultos del procés"

Pérez ha asistido a una de las mesas que el Partido Popular está colocando a lo largo de todo el país "en favor de la unidad territorial" de España y contra los indultos de los políticos independentistas presos, tal como ha señalado el PP en un comunicado.

"Hacemos un llamamiento a todos los sevillanos para que se opongan de manera frontal firmando en las mesas que el Partido Popular está colocando a lo largo de toda la ciudad a esta ignominia que los indultos a aquellos que dieron el golpe de estado en Cataluña", ha asegurado el portavoz popular.

En su opinión, "un golpe de estado contra la democracia española requiere la máxima firmeza y no ceder a chantajes a cambio de un puñado de votos como hace Pedro Sánchez, o querer ser secretario general del PSOE de Andalucía como está ocurriendo con Espadas".

El portavoz del Partido Popular echa de menos "mayor firmeza" del primer edil de la ciudad que asegura que "navega entre su forzada apariencia de hombre moderado y la cadena de favores y apoyos que Pedro Sánchez le está propiciando para derrocar a Susana Díaz". "El alcalde es el primero que tiene que ponerse al frente de esta lucha moral y ética contra los indultos y no lo hace porque el carnet del PSOE le pesa más que el DNI de ciudadano comprometido con la unidad territorial de su país", agrega.

El Grupo Municipal del Partido Popular propondrá al próximo pleno que la corporación manifieste su apoyo a la Constitución española de 1978 y exprese su rechazo a "conceder el indulto a los condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia cometidos en el marco del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".

El portavoz popular considera que Sánchez "no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que, no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores, que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos". "Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo, se oponen al indulto", recalca.

El Partido Popular añade que el Alto Tribunal, en "un demoledor y clarísimo informe, aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que, lo que pretenden el Presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". "Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la Justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia", explica el portavoz popular.