Barbón dice estar centrado en los problemas de Asturias y no en el debate sobre los indultos, algo que no le compete

"Lo primero que quiero decir es que hay que leerse la ley, a mi no me gusta hablar de oídas, ni leer el argumentario que me envía mi partido, esa no es mi forma de actuar", ha dicho Barbón, que este lunes ha inaugurado la nueva sede judicial de Luarca.

En este sentido ha manifestado que le "da sonrojo escuchar a algunos políticos decir que los indultos puedan ser ilegales". "La tramitación si obedece a la ley será legal. Y otra cosa que se nos olvida pronto: ni que este fuera el primer gobierno que habla o debate sobre indultos. Pedro Sánchez lleva concedidos 80 indultos, eso supone una media de 27 indultos al año, el presidente José María Aznar llegó a conceder 745 indultos al año -muchos de ellos casos de corrupción- en sus ocho años de Gobierno, comparen", ha dicho el presidente asturiano.

Adrián Barbón ha insistido en que se trata de una cuestión que es una competencia exclusiva del Consejo de Ministro, un procedimiento pautado y considera que hay que respetar el marco de decisión del Consejo de Ministros para que adopte las decisiones que considere oportunas en el marco de la legalidad.