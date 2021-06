Puig veu en la carta de Junqueras "un pas positiu" i adverteix que "no hi ha opció alternativa al diàleg"

Així s'ha pronunciat el cap del Consell a preguntes dels mitjans sobre la missiva oberta coneguda aquest dilluns en la qual Junqueras defèn que l'amnistia és la millor solució, però que "qualsevol gest en la línia de la desjudicialització del conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí".

Sobre aquest tema, Ximo Puig ha considerat que aquest és "un pas positiu en eixe diàleg absolutament imprescindible", al mateix temps que ha advertit que "no hi ha opció alternativa al diàleg, no hi ha opció alternativa a la política que no porte a major enfrontament, confrontació i esterilitat". "És el temps de la política i a través del diàleg es pot avançar", ha insistit.

El també líder dels socialistes valencians ha reconegut que hi ha "posicions molt diferents entre l'independentisme i el que significa la defensa del Constitució i l'Estat de Dret", però ha recalcat que "ha d'haver-hi un valor fonamental, el de la convivència".

"CONVIVÈNCIA FÈRTIL"

"I la carta de Junqueras -ha continuat- va en la posició correcta d'intentar buscar vies de trobada. Necessitem que eixe diàleg existisca i que puguem anar posicionant-nos en favor d'una convivència fèrtil".

I ha agregat: "En aquest moment, l'agenda comuna és la superació de la pandèmia i la reactivació econòmica i social i a partir d'ací, des de les legítimes aspiracions, la qual cosa s'ha d'entendre és que l'Estat de Dret s'ha de complir, actuar en eixe marc i buscar punts de trobada que beneficien a la majoria. La política ha de servir per a solucionar problemes a les persones, no per a crear-los".