Cvirus.- Puig demana responsabilitat davant la fi del toc de queda: "Tinc confiança absoluta en la societat valenciana"

Així ho ha manifestat el cap del Consell, que aquest dilluns ha participat en l'acte d'entrega de les banderes blaves de la Comunitat Valenciana 2021, en ser preguntat per si tem que es produïsquen escenes d'aglomeracions com les viscudes en altres punts d'Espanya en decaure la mesura restrictiva.

En aquest sentit, Puig ha comentat que, "efectivament, entrem en una nova etapa d'aquesta obertura progressiva en la qual és fonamental la corresponsabilitat".

Ha afegit que, a partir d'ara, ja no es comptarà amb el mecanisme del toc de queda, com ja va succeir amb el tancament perimetral, perquè "estem molt millor del que estàvem" i ara cal "apel·lar a la corresponsabilitat de cadascun".

En aquest punt, ha fet notar que els botellones no estan permesos, més enllà de la pandèmia, i sobre la reobertura de l'oci nocturn, ha assenyalat que en aquest moment tornarà fins a les dos de la matinada amb l'esperança de, "en les pròximes setmanes, avançar i anar aterrant en la normalitat".

Finalment, el president ha assegurat que, tant les forces i cossos de seguretat de l'Estat com les policies locals, "saben que cal gestionar la situació i actuaran en conseqüència". No obstant açò, ha remarcat que per a ell "el més important és la consciència col·lectiva" i la "responsabilitat de la ciutadania".