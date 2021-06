Cvirus.- La Comunitat Valenciana comença a emetre el certificat COVID Digital de la Unió Europea

El certificat és una proposta de la UE per a facilitar de forma segura la lliure circulació dels ciutadans durant la pandèmia de COVID-19 a través d'un circuit ràpid que agilitze els tràmits d'entrada i eixida entre els països de la Unió. Els països ja el poden començar a emetre i utilitzar i estarà disponible en tots els Estats membres de la UE a partir de l'1 de juliol de 2021.

Així, la Comunitat valenciana és una de les autonomies que ja està preparada per a començar a emetre certificats als seus ciutadans des d'aquest dilluns.

Sobre aquest tema, la subdirectora de la direcció general de Promoció de la Salut, Blanca Navarro, ha destacat que l'equip tècnic que forma part de la Direcció general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient "ha fet un gran esforç per a posar a la disposició dels valencians la possibilitat d'obtindre aquests certificats de la UE vàlids en tots els països de la UE, de forma "segura i fiable, en les dos llengües cooficials de la Comunitat i en anglés, i tant de forma presencial com a telemàtica en un temps record".

Els certificats s'emetran de forma gratuïta en versió electrònica o en paper, sota petició del ciutadà amb la seua targeta SIP. Podrà sol·licitar-ho a partir del portal de coronavirus, l'App GVA+ Salut o el portal del pacient. Tots ells compleixen amb els criteris de seguretat requerits per l'Agència Espanyola de Protecció de dades. A més, es contempla la possibilitat d'obtenció de certificat presencial a través de la sol·licitud de cita en les agendes de mostrador del seu centre de salut.

TIPUS DE CERTIFICAT

Existixen tres tipus de certificat amb l'acreditació QR que s'arreplega de forma digital i que contindrà la informació essencial i la firma digital que li atorga validesa.

El primer és la certificat COVID Digital de vacunació que acredita que la persona ha rebut una o dos dosis d'una de les vacunes enfront de la COVID aprovades per la UE. La validesa d'aquest certificat és de 365 dies després de la data de vacunació.

El segon és el certificat COVID Digital de recuperació que acredita de manera digital, en el codi QR que la persona s'ha recuperat després d'haver confirmat la seua malaltia mitjançant una prova PCR positiva. Aquest certificat serà vàlid des de la finalització del període d'aïllament, dia 11 de la prova PCR positiva fins el 180 dies després.

El tercer és un certificat COVID Digital de proves que ofereix l'acreditació que la persona disposa d'un resultat negatiu d'una prova diagnòstica de COVID, que pot ser PCR o antigen. En el cas de la prova PCR el resultat tindrà una validesa de 72 hores i la validesa de la prova d'antigen serà de 48 hores. Per a poder acreditar-se els resultats de les proves d'antígens, no és vàlida qualsevol tipus de prova, sinó que ha d'haver-se realitzat amb un dels kits comercials aprovats per la UE.

En viatjar, el titular del Certificat COVID Digital de la UE ha de, en principi, quedar exempt de les restriccions a la lliure circulació. Així, els Estats membres s'hauran d'abstindre d'imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d'un Certificat COVID Digital de la UE, llevat que aquestes restriccions siguen necessàries i proporcionades per a salvaguardar la salut pública. En qualsevol cas, és important que totes les persones se cercioren dels requisits que cada país té per a viatjar.