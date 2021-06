Revilla insiste en unificar la normativa Covid: "O mascarilla todos, o sin mascarilla todos"

"Hagamos todos las mismas normas porque sino, no tiene sentido", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo regional a preguntas de la prensa respecto a la intención de algunas comunidades de no acatar las nuevas normas contra el coronavirus aprobadas la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Ministerio de Sanidad entre el Ministerio de Sanidad y la mayoría de los consejeros del ramo y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Yo estoy perplejo ante esta España incapaz de ponerse de acuerdo ni en esto", ha reconocido el presidente cántabro, que cree que "es un tema político".

"Porque si nos reunimos los consejeros todas las semanas con el ministro y el Consejo Interterritorial tiene expertos que informan de cómo va la evolución de la pandemia y se vota... Pues ya sabemos que las unanimidades son imposibles en este país y más ahora, pero si se vota por una amplia mayoría el seguir las normas, yo creo que debemos de hacerlo todos", ha sostenido el regionalista, para quien alguna comunidad "se pone en contra" para "ir en contra del Gobierno".

En este sentido, Revilla ha lamentado "la imposibilidad absoluta de que podamos estar unificados todos en algo que no es política, sino luchar contra la pandemia".

"Sabemos que las cosas van bien, que tenemos vacunas, que hay que seguir cuidándose todavía, que hay que tomar unas normas restrictivas. Hagamos todos las mismas normas porque es que no tiene sentido" hacer lo contrario, ha defendido.

"Unas comunidades con mascarilla, otras sin mascarilla, no, porque entonces no conseguimos nada. O mascarilla todos o sin mascarilla todos", ha sostenido.

A esta normativa común se deben sumar los protocolos correspondientes a la incidencia de cada comunidad, pues las medidas varían según la misma y hay algunas regiones "que están en unos índices muy altos" y deben adoptar medidas "adicionales" respecto a otras como Cantabria que "de momento" tienen "más o menos controlado el virus".

"Por respeto a la media europea incluso", ha subrayado Revilla, que ha insistido en que así está reglado y es "de pura lógica: se actúa en función de la incidencia en cada territorio, con normas distintas que deben de marcarse en los semáforos" Covid, donde Cantabria está en nivel 1, ha recordado.

Cuestionado sobre el margen de maniobra del Gobierno en caso de que algunas comunidades se nieguen a cumplir la normativa publicada en el BOE, el presidente supone que, "si cierto que es de obligado cumplimiento, que no entiendo el informe jurídico que tienen, pero supongo que si es de obligado cumplimiento es que habrá algún informe jurídico de altura que obligará a esas comunidades a que lo apliquen".

No obstante, ha recordado que no habido unanimidad en las resoluciones judiciales en las comunidades. "Yo ya dije al principio que había habido un fallo en que no se tuviese se amarrado por una norma de ámbito superior, del Tribunal Supremo en este caso, que marcase la pauta del comportamiento de los tribunales de justicia de cada territorio".

VACUNAS

Por otra parte, preguntado si Cantabria tiene previsto vacunar con segunda dosis a quienes vengan a veranear a la región con una primera dosis puesta, ha reconocido que "ni lo he preguntado" pero le parece "obvio" que así sea.

"Tendrá que comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y en los plazos, pues en el centro salud que le corresponda le vacunaran, claro", ha dicho.

Revilla ha hecho estas declaraciones en Piélagos, a preguntas de la prensa, tras presentar con la consejera de Presidencia, Paula Fernández, la campaña 'Cantabria Segura' de vigilancia y salvamento en playas.