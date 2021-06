Sindicatos claman contra la "situación insostenible" del Complejo Hospitalario de Toledo

"Ya no recordamos cuántas veces en este año hemos vivido esta situación", aseguran los sindicatos, quienes afirman que el puente del Corpus en el Complejo Hospitalario de Toledo se vivió nuevamente "una situación insostenible e indigna" de un servicio de salud con "pacientes oncológicos esperando ser ingresados durante 48 horas y una media de 60 pacientes pendientes de ingreso".

Los sindicatos recalcan que los profesionales sanitarios como no sanitarios "no pueden más". "Están agotados física y mentalmente y nuestros dirigentes no hacen nada", se quejan.

Manifiestan que "no se puede consentir" que se estén haciendo las cosas de igual manera que en la primera ola de la pandemia, ya que "cuando se actúa de la misma manera se obtienen los mismos resultados y esto es lo que está pasando".

Los sindicatos han exigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que el Sescam sea "un verdadero servicio" del sistema nacional de salud y "no un parcheo constante sujeto a la ocurrencia de cada uno".

"Pedimos nuevamente que el reconocimiento se materialice en hechos y que cada aplauso sea una decisión real y efectiva en beneficio de los trabajadores y no una piedra más en el camino", concluyen.