Aragonès, ante Sánchez, sobre la mesa de diálogo: "Será extraordinariamente difícil, pero es una oportunidad"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participado este lunes en un acto de conmemoración del 250 aniversario de la patronal catalana Foment del Treball en el que ha coincidido presencialmente por primera vez desde que encabeza el Govern con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha desplazado a Barcelona para participar en esta celebración. Los dos dirigentes hablaron por teléfono el viernes pasado durante 40 minutos y se emplazaron a una primera reunión presencial a celebrar este mismo mes de junio.

En su discurso, Aragonès se ha referido al proceso de diálogo que en breve iniciarán ambos gobiernos: "En estos días se ha hablado de la necesidad de abrir una etapa de normalización política, y es que partimos de una situación que no es normal para nosotros (el Govern) porque no es normal que haya presos políticos y exiliados y que no se pueda ejercer la autodeterminación".

Partiendo pues, a su parecer, de "posiciones lejanas", el president catalán ha reivindicado la necesidad actual de "abrir una etapa de diálogo y escuchar todas las propuestas", y ha elogiado que, "nunca antes se había reconocido (por parte del Gobierno español) la necesidad de resolver un conflicto de esta naturaleza", aunque ha vaticinado que, seguramente, "no será fácil".

"Será extraordinariamente difícil, pero será una oportunidad y una obligación para la defensa de los derechos individuales y colectivos, hay que superar el bloqueo y avanzar de nuevo, a pesar de las discrepancias", ha declarado, antes de asegurar que su Govern "quiere ponerse de lado de las soluciones".

En el inicio de su discurso, el jefe del ejecutivo catalán ha recordado los ejes centrales sobre los que quiere hacer pivotar la legislatura: "Tenemos el reto, la oportunidad, la responsabilidad y la obligación de iniciar un conjunto de transformaciones imprescindibles e inaplazables si queremos progresar como país. Y necesitamos la complicidad de los empresarios y los sindicatos catalanes", ha indicado Aragonès en su discurso, en un guiño a los presentes en el acto de Foment del Treball.

El presidente de la patronal Foment, a Aragonès y Sánchez: "No se cansen de dialogar"

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, ha agradecido en su discurso la presencia de los máximos dirigentes del Gobierno español y la Generalitat, un gesto con el que ha considerado que ambos están dando "un mensaje muy potente de normalidad política y tranquilidad a la sociedad española y catalana" con el que "van a contribuir a una mayor confianza entre agentes económicos y sociales para redactar una hoja de ruta solvente para la transformación de nuestra economía".

"Dialoguen, no se cansen, porque Cataluña y España lo necesitan" (Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball)

"Los empresarios necesitamos estabilidad económica y política para desarrollar nuestras actividades. Ustedes tienen una gran responsabilidad política y los instrumentos necesarios para que este acto sea el inicio de la solución" al conflicto existente entre Cataluña y España, ha indicado, antes de pedirles: "Dialoguen, no se cansen, porque Cataluña y España lo necesitan".

Sánchez Llibre ha pedido que se impulse la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineo 2030: "Les instamos a un gran acuerdo para presentar la candidatura para que, en el primer trimestre de 2022, el Comité Olímpico Internacional pueda designar que esta sea la candidatura ganadora".

Y ha reclamado, como ya hicieron el pasado 2 de junio 200 organizaciones empresariales catalanas, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona para convertir a la infraestructura barcelonesa "en un gran Hub internacional".

"Nos jugamos el futuro económico de Barcelona y Cataluña y más de 300.000 empleos directos e indirectos", ha destacado.