Cvirus.- El Corte Inglés comença demà la vacunació de la seua plantilla a la Comunitat Valenciana

En total, s'inocularan a 7.000 treballadors, encara que queden excloses les ja immunitzades i les que ja han rebut la primera dosi. Així, es començarà amb els majors de 50 anys i a continuació serà el torn dels empleats del grup d'edat comprès entre els 40 i els 49 anys.

Aquesta campanya de vacunació és conseqüència de l'acord amb la Generalitat afavorit per la CEV i la Fundació CEOE. El Corte Inglés disposa de Servici Mèdic en tots els seus centres de la Comunitat Valenciana, però s'ha optat per centralitzar la vacunació en dos punts: Hipercor Ademús, a València, i Federico Soto, a Alacant.

Així, cada punt de vacunació comptarà amb un metge, tres infermers, administratius i personal auxiliar, així com tot el necessari perquè el procés de vacunació discórrega de forma "segura i eficaç", han destacat.

Les vacunes seran subministrades per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i seran les autoritzades per a cada franja d'edat, seguint la pauta marcada per les autoritats sanitàries. Els primers grups rebran els vials de Pfizer i Janssen.

La Conselleria ha insistit que es tracta d'un procés d'ajuda a la vacunació instat per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i que imperaran "els criteris d'equitat, sense que es puga triar la vacuna a administrar ni tampoc avançar-se al grup d'edat establit", segons aclareixen les mateixes fonts.

D'aquesta manera, a partir de demà els Servicis Mèdics del Corte Inglés aniran convocant als empleats de El Corte Inglés, Hipercor, Viatges El Corte Inglés, Sfera, Supercor, Seguros El Corte Inglés, Bricor, Sicor i els Centres Logístics. Aquest procés de vacunació es realitza en la línia de col·laboració de El Corte Inglés amb la Generalitat Valenciana.