Comienza la vacunación masiva de los catalanes de entre 45 y 49 años

Las personas que tienen entre 45 y 49 años han comenzado a recibir este lunes la vacuna de la Covid en Cataluña. La convocatoria se abrió la semana pasada y, aunque algunos de los nacidos entre 1972 y 1976 pudieron pedir cita para los días siguientes, la inmunización de esta franja de edad comienza de forma masiva este lunes.

Uno de los puntos de vacunación es el pabellón 4 de la Fira de Barcelona, donde se prevén administrar a lo largo de la jornada 6.000 dosis de Pfizer y Moderna entre las personas de 45 a 49 años y también de otras franjas de edad.

La idea es que el número de dosis vaya aumentando durante la semana y se llegue a las 9.000 el jueves, según ha indicado la responsable de atención a la ciudadanía de este punto de vacunación, Mònica Vázquez.

A medida que la estrategia de protección de la Covid avanza entre la población general, las personas que acuden a la cita de la vacuna son más jóvenes. Este lunes ha comenzado la vacunación masiva de los que tienen entre 45 y 49 años, el grupo de edad de la población más numeroso en Cataluña. Según el Institut Català d'Estadística (Idescat), son 649.531 las personas (datos provisionales a 1 de enero de este año).

El Departament de Salut había comunicado que tenía previsto comenzar a vacunar el grupo de edad de entre 40 y 49 años a mediados de junio y la semana pasada abrió la convocatoria de los nacidos entre 1972 y 1976. Un poco antes, así, de lo que había previsto y explicado. Cuando se abrió la convocatoria el miércoles pasado, algunas personas incluso pudieron pedir cita para aquella misma semana, en función de la disponibilidad y de sí se había producido alguna cancelación.

31 boxes en dos niveles diferentes

En Fira de Barcelona, este lunes hay programadas unas 6.000 citas para administrar la vacuna, una cifra habitual desde hace días en este punto masivo. Este lunes se están administrando las vacunas de Pfizer y de Moderna, si bien la Comissió de Salut Pública -con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas- amplió la semana pasada la protección de esta franja de edad con Janssen.

La previsión es que la cifra de dosis vaya aumentando durante la semana. Según la responsable de atención a la ciudadanía, Mònica Vázquez, se podrían llegar a administrar en una sola jornada unas 12.000 dosis, con todos los puntos de registro abiertos.

Los responsables del punto de vacunación han abierto para la jornada de este lunes dos niveles diferentes, con 20 boxes para administrar la vacuna de Moderna y 11 para la de Pfizer. El sistema de gestión automatizada de las citas indica a las personas a qué nivel se han de dirigir y, aunque las colas se han ido formando a lo largo de la mañana en el interior y en el exterior de Fira de Barcelona, avanzaban rápido.

"Los retos son la gestión de profesionales y la organización de las colas, con una propuesta que sea coherente y que responda a las necesidades que tenemos", ha destacado Vázquez en declaraciones a los medios sobre los retos logísticos de un punto de vacunación masivo.

Elogios para las enfermeras

Mònica, de 46 años, es una de las personas que se ha vacunado este lunes a Fira de Barcelona. "Para mí es un tema de conciencia social. Nos hemos de vacunar porque es la manera, de una parte, de reducir el riesgo de que el virus nos haga daño y, por otra, de que este tenga menos posibilidades de circulación. No tenía ninguna duda de vacunarme", ha afirmado Mònica, que ha elogiado la rapidez del proceso y el trato de las enfermeras: "Son increíbles, tienen un buen humor y una agilidad brutal".

Otra de las vacunadas ha sido Núria, de 49 años: "No me hacía demasiada ilusión, pero veo necesario vacunarse. Era reticente antes, pero he ido viendo la necesidad de que nos vacunemos todos. Necesitamos volver a la vida". Y también ha dedicado una alabanza a las enfermeras que administran la vacuna: "He llegado tranquila, pero me he puesto un poco nerviosa en la cola. Pero dentro me han tratado genial y del pinchazo, ni me he enterado".