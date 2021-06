El PP demana rebaixes fiscals i ajudes immediates a l'oci nocturn i acusa Puig de "tancament encobert"

Llobet ha acusat al president de la Generalitat, Ximo Puig, de deixar el sector poc "marge de temps per a treballar en haver de tancar a les dos de la matinada" i ha afegit que el temps d'afluència de les persones a aquest tipus de locals "va a ser curt ja que l'hoteleria i restauració té com horari de tancament l'una de la matinada i els locals d'oci les dos, sent molt curt l'espai de temps en el qual podran treballar".

Per a Llobet, "després de l'esforç realitzat pels empresaris valencians i sent una de les zones d'Europa amb l'índex més baix de contagis, s'hauria de donar més marge de temps per a poder treballar segons la seua llicència d'obertura en les mateixes condicions que l'hoteleria".

En aquesta línia, ha afegit que est "ha sigut un dels sectors més castigats durant la pandèmia, obligant-los a tancar durant mesos i ara necessiten poder tornar a treballar complint totes les mesures de seguretat. El seu tancament encobert no es justifica".

D'altra banda, la regidora ha denunciat que "és insostenible seguir cobrant els mateixos tributs als qui, mes rere mes, se'ls impedeix poder treballar. Exigim rebaixes fiscals i un pla d'ajudes immediates per a l'oci nocturn, que segueix sense tindre un programa concorde a les seues necessitats".

"No s'està deixant treballar a centenars de persones i, en lloc de flexibilitzar les mesures per a deixar-los obrir els seus negocis, se'ls asfixia més encara, estant en joc centenars de llocs de treball en la ciutat de València", ha apuntat la regidora 'popular'.

L'edil ha demanat a Puig i a l'alcalde de València, Joan Ribó, "que es posen del costat d'els qui treballen per la prosperitat de València, que es reunisquen amb ells, els escolten i engeguen les propostes que els presenten perquè compleixen amb tota la normativa covid prevista i malgrat tot, segueixen sense poder treballar a les portes de l'estiu i amb unes perspectives a mitjà termini molt negatives davant les restriccions injustificades que se'ls imposen".