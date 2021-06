'Fuenteovejuna' s'actualitza a la Sala Russafa per a reflexionar sobre la justícia en la violència masclista

La peça, que estarà en cartell fins al dia 13, presenta una nova versió d'aquesta obra icònica del Segle d'Or espanyol, que "es posa les ulleres violeta per a mirar amb perspectiva de gènere fins a quin punt segueix vigent la impunitat enfront dels abusos", destaca l'espai cultural.

Iria Márquez firma i dirigeix aquesta revisió de la trama en la qual un jove militar de bona família, sobrenomenat 'El comendador', maltracta física i psicològicament a joves del poble, creient que el seu estatus de poder li permet eixir sempre impune.

Però l'acció arranca en un punt totalment nou: "L'obra se situa en el present i comença amb la investigació que està fent una jutgessa d'instrucció davant la mort de 'El comendador'. Tots els veïns s'han declarat culpables, però la investigació vol aclarir qui ha dut a terme l'assassinat realment perquè el sistema judicial necessita que siga una persona qui pague pel crim", explica Márquez sobre aquesta versió que planteja la indefensió de les víctimes d'assetjament o abús sexual.

"En l'obra es denuncia que ningú s'ha preocupat per protegir a les dones que han sigut agredides, però ara sí es vol fer justícia a l'abusador", comenta la directora, dramaturga i docent sobre aquest atrevit plantejament que alterna dos línies de temps.

D'una banda, es recrea l'ocorregut recuperant les escenes i textos escrits per Lope de Vega, al costat dels d'altres destacats autors del Barroc Español, que també van tractar la condició femenina, i els de la pròpia Márquez, que va teixint la dramatúrgia.

D'altra banda, se'n va construint una reflexió sobre el paper del sistema judicial i la societat en la violència de gènere. Tot açò a través dels interrogatoris que fan avançar la instrucció del juí, amb una posada en escena sòbria i quasi freda, tan hostil com els espais en els quals les víctimes han de trobar la valentia per a reviure la seua història.

CONNECTAR EL CLÀSSIC AMB PÚBLIC CONTEMPORANI

Escenografia minimalista, vestuari contemporani i música de bandes com Godspeed You! Black Emperor o Mogwai per a la nova mirada que tracta de connectar aquest clàssic amb el públic contemporani.

"Volíem acostar l'espectador aquesta història des d'un punt de vista actual i compromès. No ens situem en un espai o moment concrets, però la posada en escena ens porta directament al present i a qüestionar com ens enfrontem hui dia a la violència sobre la dona, si hem avançat alguna cosa en un problema que, segle després de segle, segueix ací", assenyala Márquez.

Ella ha sigut l'encarregada de formar i treballar durant 9 mesos amb els actors i actrius que de l'11 al 13 de juny estrenen aquesta peça dins del 'Festival de Tallers de Teatre Clàssic' de Sala Russafa. Són els onze integrants del segon dels tallers d'interpretació per a no professionals de la línia docent del centre cultural, que imparteix cursos per a amateurs però també d'especialització per a actors en actiu.