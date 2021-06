El PP negocia un puesto para Vox en la Mesa de la Asamblea y Más Madrid aspira a la vicepresidencia primera

La Asamblea de Madrid se constituye este martes, más de un mes después de los comicios autonómicos, y la cercanía de este momento ha hecho que los partidos con representación aceleren este lunes sus contactos y sus propuestas para repartirse los puestos de la Mesa de la Cámara, órgano fundamental de gobierno y organización del trabajo en el parlamento madrileño.

Lo que ha trascendido de esas negociaciones a lo largo de esta mañana es de lo más variado: mientras que Más Madrid ha comunicado que aspira a ocupar la vicepresidencia primera, el PP ha afirmado que aspira a cuatro asientos -el máximo que le permite el reglamento- y que quiere negociar uno para Vox, que lanzado un órdago a los populares: para llegar a un acuerdo quiere que se aborde ya una reducción de diputados.

La formación que lidera Rocío Monasterio en Madrid ha ofrecido un acuerdo a los populares sobre la Mesa de Asamblea siempre que se "comprometan" a que la Asamblea de Madrid pase de 136 a 69 escaños. "A cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros, en vez de eso, preferimos que se reduzca a la mitad el número de diputados", ha señalado Monasterio en unas declaraciones remitidas a los medios por el partido.

La que fue número 1 de la papeleta de Vox el 4-M se ha mostrado confiada en que llegarán a un acuerdo sobre este asunto "en el día de hoy". De momento, el PP no parece por la labor. Alfonso Serrano, el portavoz de los populares en la Cámara la pasada legislatura que continuará la que está a punto de comenzar según se ha anunciado este lunes, ha explicado que en su formación hay interés en abordar una reducción del tamaño de la Asamblea -que por primera vez se convertirá en el parlamento autonómico más grande de España, al superar al de Cataluña-, pero no en el marco de las negociaciones para la mesa.

"No entendemos este interés ahora. Hemos tratado de hablar de otras cuestiones relevantes en lo que tiene que ver con las iniciativas parlamentarias, en temas que puedan ayudar a su visibilidad y no han querido, pero vamos a seguir trabajando para tejer ese acuerdo definitivo", ha abundado Serrano.

El portavoz del PP, además, ha recordado la dificultad que entraña poner en marcha una modificación de la configuración actual del hemiciclo: primero lo deben proponer al menos un tercio de los diputados -cuota a la que Vox por sí mismo no llega-, la modificación se debe respaldar con una mayoría cualificada en el Pleno -que necesitaría el acuerdo entre varios partidos- y luego la reforma aprobada en la Cámara de Vallecas debe ir al Congreso de los Diputados, donde necesita el respaldo de otra mayoría amplia.

Más Madrid aspira a la vicepresidencia primera

Apenas una hora antes de las declaraciones del portavoz del PP, ha sido Mónica García, de Más Madrid, la que se ha referido a la formación de la Mesa. García ha indicado que a menos de 24 horas para la constitución de la Cámara aún están negociando con otras fuerzas políticas -que serían los partidos de izquierda porque el PP ha afirmado que solo está conversando con Vox- y ha anunciado que como segunda fuerza más votada en los comicios, quieren el segundo mejor puesto de la Mesa: la vicepresidencia primera.

En la formación progresista dan por hecho que al PP, como ganador de las elecciones, le corresponde el primero, la presidencia -que ocupará Eugenia Carballedo- y ellos como segunda candidatura más refrendada, quieren el siguiente asiento en la lista.

Para la vicepresidencia, Más Madrid propondrá a la diputada Esther Rodríguez porque, según ha destacado la portavoz de la formación progresista, tiene una dilatada experiencia en la Administración.

También ha comparecido este lunes el portavoz adjunto de los socialistas, Juan Lobato, que sobre las negociaciones de la Mesa se ha mostrado rendido a la aritmética, que dan mayoría de puestos a la derecha sobre las formaciones de izquierda. "Los números son los números y es difícil dada la representación que hay, pero hay que tratar de colaborar para conseguir esa máxima representatividad", ha señalado Lobato.

El PSOE ultima el candidato que propondrá para ocupar un puesto en la Mesa. Sí que se ha referido Lobato al lugar que va a ocupar en el hemiciclo el grupo socialista: por primera vez en más de cinco legislaturas no estará ocupando el puesto frente al Gobierno, al no ser líderes de la oposición. "Llevamos 26 años sentados en el mismo sitio y no ha servido de mucho", ha confesado restándole importancia a que su portavoz, Hana Jalloul, no vaya a sentarse frente a Isabel Díaz Ayuso. A juicio del diputado socialista, lo importante es que los ciudadanos van a "escuchar y mirar a quienes tienen cosas que decir" y ha asegurado que tienen "ilusión y ambición para que Madrid dé un paso al frente".