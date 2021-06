Detinguts tres homes acusats d'onze robatoris en vivendes de Moncofa

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Galápago, la qual es vé desenvolupant des del mes de gener d'enguany, ha procedit a la detenció de tres homes com a suposats autors d'onze delictes de robatori amb força en diferents vivendes de la localitat de Moncofa, a més d'un delicte d'encobriment.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, les actuacions tenen el seu origen en diferents denúncies interposades pels afectats.

Per part de components de l'Equip de Policia Judicial de Borriana i amb la col·laboració d'efectius de la Guàrdia Civil de Moncofa s'han dut a terme tot tipus d'actuacions entre les quals destaquen l'ús de tècniques científic-policials, preses de manifestació, tasques operatives i seguiments, mitjançant les quals, es va aconseguir identificar, localitzar i detindre als presumptes autors, tres homes d'edats compreses entre els 24 i 32 anys.

A més de l'anterior, els guàrdies civils van poder recuperar gran part dels objectes sostrets, com televisors, tablets, càmeres de fotos i divers material electrònic i esportiu.

El modus operandi utilitzat no es limitava a una única manera d'actuar, ja que en algunes ocasions forçaven el barret fort de les portes d'accés a les vivendes o els substituïen per un altre per a facilitar una posterior entrada, mentre altres vegades escalaven pels exteriors dels tancaments i fracturaven les persianes i finestres per a així aconseguir accedir a l'interior.

Arran dels fets, el Jutjat que entén de la causa ha decretat l'ingrés a la presó provisional d'un dels detinguts.