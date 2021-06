FGV engega pràctiques formatives amb els parcs de bombers de la capital i Sant Vicent del Raspeig

Aquests cursos estan organitzats per FGV, a través de la unitat de Seguretat i Protecció Civil, i tenen com finalitat que els diferents organismes que intervenen en una emergència disposen de la "destresa" i dels coneixements necessaris per a intervenir de forma segura i amb la màxima eficiència, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

En la part teòrica es donen a conéixer nocions bàsiques dels elements que componen el sistema d'electrificació ferroviària i es presta especial atenció als riscos derivats davant una intervenció d'emergència i les seues conseqüències, mentre que en la part pràctica es mostren les mesures de seguretat necessàries per a realitzar una intervenció segura.

Aquest tipus de pràctiques estan incloses en el pla de formació a organismes externs per a situacions d'emergència tal com està establit en els plans d'autoprotecció d'Alacant i València de FGV.

La col·laboració dels diferents cossos de bombers i policies (nacional, autonòmica i local), Guàrdia Civil, Emergències i Protecció Civil és constant al llarg de l'any, com demostra la participació habitual de tots ells en els diferents simulacres, cursos i visites tècniques que s'organitzen.