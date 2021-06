Detinguts tres joves per retindre i apunyalar un menor que s'havia escapat d'un centre d'Oriola

La pressió policial i dels responsables del centre, que no van cessar en el seu objectiu de localitzar al desaparegut, va fer que finalment els presumptes agressors alliberaren al jove. L'agressió li va arribar a perforar el pulmó a la víctima causant-li un pneumotòrax, per la qual cosa va ser traslladat a l'hospital on va haver de ser intervingut quirúrgicament.

Les tres persones detingudes estan acusades de detenció il·legal, lesions, robatori amb violència, extorsió, omissió del deure socórrec i omissió del deure d'impedir o perseguir delictes, segons ha informat la Policia en un comunicat.

La investigació va començar quan els responsables del centre d'acolliment van interposar una denúncia en la Comissaria d'Oriola en la qual alertaven que un dels menors tutelats no havia acudit a dormir a les instal·lacions. Per açò, els agents de la Unitat de Família i Dona de la Comissaria van activar el protocol per a la cerca del menor.

Cinc dies més tard, el jove va tornar al centre ferit de gravetat per un apunyalament en l'esquena, la qual cosa va obligar al fet que els mateixos responsables traslladaren al menor a l'hospital, on va ser intervingut. Posteriorment, els agents van prendre declaració a la víctima, qui va relatar que va ser acollit per dos persones majors d'edat en un pis situat al centre de la localitat.

Després de diversos dies en eixe lloc un dels detinguts li va dir que allí no anava a estar "gratis" i li va amenaçar per a llevar-li el mòbil. Va ser aleshores quan va intentar escapar del domicili però va ser interceptat al replanell i va rebre una punyalada per l'esquena perquè no fugira. Després va ser arrossegat de nou a la casa.

Una vegada allí li van asseure en una cadira i li van lligar amb cordes, segons el relat facilitat a la Policia. En eixe estat li van dir que si volia ser alliberat havia d'aconseguir que algun familiar pagara 27.000 euros o havia de matar una persona resident en el municipi.

La víctima va explicar que, fins i tot, va arribar a perdre el coneixement i que va ser tancat en una habitació de la vivenda, després de ser llançat al terra. Finalment, va ser alliberat a causa de la pressió policial i a la dels responsables del centre.

Una vegada lliure, els agents de l'Unitat Família i Dona de la Comissaria d'Oriola, gràcies a les indicacions de la víctima, van localitzar el domicili on hi havia estat retingut, i van establir un dispositiu policial en les proximitats que va culminar amb la detenció del grup en el moment que tornaven a la vivenda.

Els policies van realitzar un registre en el domicili en el qual van localitzar la navalla amb la qual presumptament es va produir l'agressió i altres indicis biològics.

Els detinguts han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Oriola, que ha decretat l'ingrés a la presó de l'autor material de l'agressió.