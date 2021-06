Salado ve "inadmisible" que Gobierno no avance en el acceso norte y le exige que se aclare con el tren litoral

"La Costa del Sol es una de las áreas metropolitanas del mundo con menor uso del transporte público frente al uso del vehículo privado. Pero no por capricho de los malagueños y de quienes nos visitan; es que no hay muchas alternativas", ha lamentado Salado en su intervención en el Foro Lidera de SUR, donde ha presentado a la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

Así, ha considerado que "no es de recibo que Marbella sea la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que no tenga conexión ferroviaria y que tampoco llegue el tren a Mijas ni a Estepona". "Llevamos demasiados años hablando de este proyecto vital sin que se haga prácticamente nada desde el Gobierno", ha enfatizado.

También ha aludido a una "demanda lógica y de justicia y que resulta estratégica para toda la provincia", el acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol: "Es inadmisible que no haya ningún avance, que el Gobierno haya anulado una adjudicación que se hizo en 2018, condenando a Alhaurín de la Torre a los atascos permanentes", por lo que se ha sumado a las exigencias del alcalde de esta localidad, Joaquín Villanova.

A juicio de Salado, el Ministerio de Fomento "no puede seguir ignorando a esta tierra". "No es justo que el Gobierno sólo se acuerde de Málaga a la hora de cobrar impuestos e imponer peajes, pero no a la hora de invertir y poner en marcha todos los proyectos pendientes", ha espetado el presidente de la Diputación malagueña.

En su intervención, Salado ha destacado el trabajo de Carazo al frente de la Consejería, destacando especialmente el inicio de los estudios para la futura autovía Ronda-Campillos-Málaga: "Un gran eje de movilidad y una deuda pendiente con Ronda, que a pesar de su importancia y potencial está perdiendo población por esa falta de conectividad".

Con este proyecto, actualmente en fase de estudio, pero que poco a poco se articula con actuaciones y obras complementarias, ha recordado Salado, "se da un paso muy importante en materia de movilidad y de cara a la conexión de la capital, y el aeropuerto, con la Serranía de Ronda, una comarca con un importante déficit en este sentido".

Ha señalado el presidente provincial que desde la Diputación son "especialmente sensibles con la movilidad como parte de nuestro compromiso en la lucha contra la despoblación", incidiendo en dos puntos negros actualmente: la Serranía de Ronda y la Alta Axarquía.

"Cualquier avance en movilidad, en transporte, en estas dos zonas de Málaga, será más que bienvenido y una muestra de un compromiso, el de fijar población, que debe ser compartido por todas las administraciones", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado la puesta en marcha por parte de la Diputación del Plan Vía-ble, con medio centenar de actuaciones para mejorar las conexiones de los pueblos más pequeños con los polos de actividad y entre ellos.

También ha resaltado el inicio de las obras de urbanización del futuro Puerto Seco de Antequera, "una actuación capital que convertirá a esta comarca en uno de los principales nudos logísticos del sur de Europa y que contribuye, sin duda, a reforzar la atracción de inversiones a la provincia".

Por último, Francisco Salado ha recordado la solución a los accesos en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y el "impulso definitivo a las obras del metro" y el llevarlo soterrado hasta el futuro tercer hospital de la capital.

"Aun quedan retos que abordar, con margen de mejora en materia de movilidad y transporte tras décadas en las que no ha habido tanta proactividad; seguiremos siendo reivindicativos", ha finalizado Salado, quien ha insistido al Gobierno central que mire más a Málaga y a sus proyectos pendientes.