Paz Padilla reflexiona en 'Cuarto milenio' sobre la muerte de su marido: "No voy a ser una desgraciada, voy a ser feliz"

Desde que su marido falleció en julio de 2020, mucho es lo que ha hablado Paz Padilla sobre su nueva forma de ver la vida, especialmente tras la publicación de su libro El humor de mi vida, el cual convertirá en obra de teatro después de verano. Y es que, tras más de un año desde que empezó a acompañar a su esposo, Antonio Juan Vidal, en su despedida, la actriz continúa demostrando la filosofía con la que se está tomando todo el proceso.

Este domingo ha acudido a Cuarto milenio para arrojar un poco más de luz a su forma de tomarse la muerte, y ha hecho gala de su característico humor, tal y como hace en su libro y en su día a día. Por ello, y por su filosofía de vida, no lleva la pérdida de su marido con pena: "Amo a Antonio con locura y lo voy a amar toda mi vida".

"Tuve la suerte de conocerle, de convivir con él. Eso me hace no hundirme en la angustia, todos estamos en el camino", ha explicado y ha asegurado que sigue tan enamorada y con tantas ganas de vivir como siempre. "Yo no voy a ser una desgraciada, voy a ser feliz".

Y es que el 2020 no fue el mejor año de Paz Padilla, pues a principios de año también falleció su madre, algo que también sumó al proceso de ver la muerte con otros ojos: "La muerte de mi madre me preparó para la muerte de Antonio, pero cuanto antes entendamos que es un proceso natural, mejor".