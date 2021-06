ADE, Infermeria i Medicina, les titulacions amb més eixides professionals a la Comunitat Valenciana, segons un informe

El portal Infoempleo i Spring Professional, la firma del grup Adeccoespecialitzada en consultoria de selecció per a comandaments intermedis i directius, oferixen una anàlisi de les titulacions amb majors eixides professionals a la Comunitat Valenciana, que s'engloba dins de 'Informe Infoempleo Adecco 2020: Oferta y demanda de empleo enEspaña', que es presentarà en unes setmanes.

D'acord a les dades recaptades, un any més, Administració i direcció d'empreses és la carrera més demandada en aquesta autonomia, ja que l'11,75% de les ofertes de treball que requereixen estudis universitaris l'exigeix. De fet, el percentatge d'ofertes ha tornat a pujar lleugerament: 0,17 punts percentuals pel que fa a l'any anterior.

En segon i tercer lloc trobem les dos titulacions que més creixen i que són de la branca sanitària, clara conseqüència de la crisi sanitària: Infermeria, que es col·loca segona (9,3%; +6,4 punts percentuals) i Medicina, que aconsegueix la tercera posició en augmentar la seua presència en 3,4 punts per a quedar-se amb el 4,82% de les ofertes (l'any passat era la titulació que més baixava en el rànquing).

Entre les cinc carreres amb més eixides laborals es troben també Enginyeria Industrial (cedeix una plaça a pesar d'incrementar-se lleugerament la seua presència en l'Oferta d'ocupació), amb un 4,59% (+0,34 punts), i Enginyeria Informàtica (que baixa tres posicions), amb un 4,54% de l'oferta per a titulats universitaris (-0,6), detallen els responsables de l'estudi.

Menció especial, apunten, mereix també Educació i Pedagogia, que incrementa la seua presència 0,9 punts percentuals fins a l'1,84% de les ofertes i és la tercera titulació que més creix en un any en el qual els docents també han sigut molt demandats a causa dels desdoblegaments en les aules, per exemple.

ECONOMIA, LA QUE MÉS BAIXA

Per contra, Economia passa a ser la que més baixa la seua presència amb una reducció d'1,27 punts per a quedar-se en el 0,87% de les ofertes.

La Valenciana és la sisena autonomia que més ofertes de treball per a universitaris publica a Espanya -fa un any era cinquena-, ja que el 6,8% del total d'ofertes s'agrupa en la regió (una caiguda de -0,1 punts).

En aquest context, l'universitat és per a molts una parada obligatòria per a poder accedir a un major nombre d'oportunitats laborals i és una garantia en molts casos per a fer front a situacions de crisis doncs, per exemple, durant el passat any les persones amb formació superior suportaven a Espanya una taxa d'atur del 10,2%, mentre que aquells amb no més que l'educació primària patien una d'un 28,6%.

I encara que açò és així, durant el passat any els titulats universitaris han deixat de ser els candidats més demandats per les empreses de la Comunitat Valenciana en favor dels titulats en Formació Professional (igual que a Espanya), encara que aquesta formació superior segueix present com a requisit en el 32,1% de les ofertes de feina (-5,8 punts percentuals interanuals).

A més, en l'autonomia valenciana la formació universitària es demanda en les ofertes de treball per davall del que es fa de mitjana a Espanya, on aquest és un requisit inclòs en el 33,7% de les vacants, 5,1 punts menys.