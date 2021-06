Jesé Rodríguez comparte unas polémicas palabras referentes al sexo: "Que no se olvide de la paliza"

Cada vez que Jesé comparte contenido en sus redes sociales o hace alguna declaración a los medios se convierte en punto del día. Su carácter fiestero y vacilón, sus continuas polémicas con Aurah Ruiz y el bajo rendimiento en los terrenos de juego en los últimos años le han convertido en uno de los futbolistas más polémicos.

En esta ocasión han sido unas controvertidas declaraciones que el propio Jesé ha compartido a través de su cuenta secundaria de Instagram. Este perfil es utilizado por el deportista para publicar algunos de los aspectos más personales de su vida, así como su música.

"Yo en medio del sexo, muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. ¡Por si no te gustó el polvo al menos que no se olvide de la paliza!", ha escrito el futbolista en los stories de su perfil. Unas palabras que no han sentado nada bien a sus fans por el tono machista y desagradable que Jesé ha empleado.

Esta no es la primera vez que el canario crea polémica por unas declaraciones del todo desafortunadas. Hace unos meses, volvió a colocarse en el centro de todas las miradas tras unas palabras dirigidas a su expareja, Melody Santana: "Yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos, porque así yo me lo llevo ganando desde muy pequeño. Nadie me ha regalado nada. Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolos y lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste".