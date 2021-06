Un equipo de científicos liderados por Izpisua desarrolla un método que acerca la curación de la diabetes

Actualmente, más de 400 millones de personas padecen esta enfermedad.Mediante este proyecto, promovido y financiado por la UCAM, con la colaboración de la Fundación Primafrío, el equipo de investigadores liderado por el doctor Izpisúa Belmonte, ha conseguido fabricar células pancreáticas funcionales a partir de células humanas pluripotentes inducidas (procedentes de células adultas).

El protocolo diseñado para ello ha mostrado una eficiencia sin precedentes partiendo de células adultas. "Este descubrimiento representa un paso más tanto para un mejor entendindimiento de la enfermedad como para su posible tratamiento", apunta el doctor Izpisua, investigador principal de proyecto.

"Las pruebas in vitro e in vivo mostraron que las células pancreáticas así obtenidas son fisiológicamente funcionales, es decir, detectan la glucosa y revierten la hiperglucemia en modelos experimentales diabéticos en el laboratorio. Además, estas células, una vez transplantadas, son seguras y no formaron teratomas a largo plazo", dice Haisong Liu, primer autor del trabajo.

Aunque en la última década se han realizado importantes esfuerzos para conseguir la diferenciación de células iPS humanas en células pancreáticas, la aplicación en clínica de estas metodologías ha estado obstaculizada por diferentes motivos: los protocolos diseñados tenían una eficiencia baja (10%-40%); las células obtenidas eran muy heterogéneas, un alto porcentaje de ellas carecían de la funcionalidad deseada y presentaban riesgo de formación de teratomas; y los protocolos utilizados dependían, en gran medida, de la línea celular de partida, presentando un valor limitado para generar células específicas de cada paciente.

"Todos estos problemas podrían deberse al desconocimiento, hasta ahora, de cómo regular las señales implicadas en la transformación de las células iPS humanas en células del páncreas", afirma Llanos Martínez, profesora de la UCAM y coautora del proyecto.

Sin embargo, en este proyecto, cuyos resultados publica la revista Nature Communications, "realizamos una selección sistemática de productos químicos y proteínas para usar en cada paso de la conversión de las células iPS humanas en células del páncreas, para lo que desarrollamos un nuevo protocolo", apunta Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM.

El método diseñado es preciso y altamente eficiente para generar progenitores pancreáticos a partir de células iPS humanas y agruparlos, de manera eficaz, en estructuras tridimensionales.