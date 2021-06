La producció industrial es dispara un 59,9% a la Comunitat Valenciana a l'abril

Així ho arrepleguen les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que situen la Comunitat Valenciana com la cinquena amb la millor evolució de la producció industrial del país a l'abril, per darrere de la Comunitat Foral de Navarra (79,3 per cent), Galícia (76,4 per cent), País Basc (61,9 per cent) i el Principat d'Astúries (60,6 per cent).

Totes les comunitats van experimentar creixements encara que els més moderats van ser en la Regió de Múrcia (20,5 per cent), Extremadura (20,6 per cent) i Canàries (21,9 per cent).

En el que va d'any la producció industrial a la Comunitat Valenciana ha pujat un 13 per cent, de nou millor evolució que en la resta del país, la mitjana del qual se situa en un 10,3 per cent.

A nivell nacional amb l'avanç interanual d'abril, la producció industrial encadena dos mesos consecutius de taxes positives després d'haver registrat al març la seua major pujada en 24 anys (+15,4 per cent).

No obstant açò, cal tindre en compte que la comparació es realitza amb la dada d'abril de 2020, quan, a causa del primer estat d'alarma, es va paralitzar durant dos setmanes tota activitat no essencial.

Tots els sectors van registrar a l'abril d'enguany increments anuals de la producció. El major avanç el van anotar els béns de consum durador, amb un augment interanual del 229,7 per cent, seguit dels béns d'equip (+120,4 per cent); els béns intermedis (+61,3 per cent); els béns de consum no durador (+27,1 per cent), i l'energia (+13,7 per cent).

Les activitats que més van incrementar la seua producció a l'abril en taxa interanual van ser la fabricació de vehicles de motor (+929,3%); la confecció de peces de vestir (+321,4%) i la fabricació de mobles (+259,9%).

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va registrar a l'abril una repunt interanual rècord del 48,2%, taxa 35,3 punts superior a la del mes anterior.

En termes mensuals (abril sobre març), i dins de la sèrie corregida, la producció industrial va pujar un 1,2%, la seua major alça mensual des del passat mes de juliol.