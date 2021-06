BBK Openscience Fest 2021 arranca este lunes una nueva edición con la ciencia abierta y comunitaria como protagonista

Este año, la programación recoge más de una veintena de sesiones y actividades con el foco puesto en la ciencia por y para laciudadanía, a través de disciplinas como biología sintética, genética, neurociencia, biodiversidad, bioarte y biodiseño, medio ambiente, neurorobótica o la innovación social y educativa.

El objetivo del festival es demostrar, "de forma amena y festiva, lo fascinante que es la ciencia y las oportunidades que ofrece para mejorar el mundo y las relaciones con todos los seres vivos y la naturaleza".

Para ello, más de 20 ponentes nacionales e internacionales participan en este Festival, que combinará la presencialidad con la participación online para adaptarse a las circunstancias actuales y permitir que "todo aquel que busque sacar el científico que lleva dentro pueda hacerlo esté donde esté".

El acto inaugural se celebrará en la Sala BBK esta tarde, a las 18.30 horas y se mostrarán pequeñas píldoras de proyectos, ponentesy demostraciones que tendrán lugar a lo largo de la semana de Festival.

La programación incluye shows de ciencia participativos en la sala BBK que se celebrarán a lo largo del fin de semana. El primero, con un precio de 2,50 euros, será el sábado 12 de junio, de 12.30 a 14.00 horas y, centrado en el poder de la genética, en este show se mostrará cómo extraer el AND de una fruta y se explicarán algunas nociones básicas sobre genética. Además, los asistentes podrán construir desde su asiento su propia doble hélice de AND con gominolas y visualizar el AND en realidad aumentada con la ayuda de su Smartphone.

Por la tarde, de 19.00 a 21.30 horas, se desarrollará la "NeuroFiesta!", un show de Neurociencia en el que "los participantes podrán descubrir el poder de la mente de forma amena y divertida". La jornada se cerrará con la música en directo de Clarence Bekker, que actuará acompañado por "Rubio" a la guitarra y del percusionista Rony Aching. Las entradas costarán 8 euros.

El domingo 13 será el turno del Show de Neurociencia "El poder de tu mente", de 12.30 a 14.00 horas, que mostrará cómo, utilizando la electricidad que recorre los nervios, se puede mover una mano robótica, un dron o, incluso, la mano de otra persona. Además, se realizará una demostración con el Next Mind, un dispositivo que permite controlar aparatos electrónicos con la mente. El neurocientífico Garikoitz Lerma-Usabiaga explicará la ciencia tras esta tecnología. Las entradas costarán 2,50 euros.

Por la tarde, de 18.00 a 20.15 horas, BBKOSF '21 se despedirá de esta edición con "Jóvenes diseñando vida. La revolución de la biología sintética". El alcance de la biología sintética, intersección de la biología y la ingeniería, se demostrará con jóvenes de los equipos de Navarra de iGEM, que compartirán sus proyectos "Biogalaxy" y "Colores Como Nuevos Sensores" y dialogarán con el público, junto conexpertos en bioética, biotecnología e innovación social.

TALLER PRESENCIAL

En esta edición de BBKOSF '21 se realizará un único taller presencial demostrativo. El protagonista de este taller, que se realizará de forma simultánea desde el laboratorio comunitario Hackuarium en Laussane (Suiza) y en la Sala BBK Sasoiko de Bilbao, será el Coronavirus. Bajo el título "Coronavirus Detective", presentará un método diseñado para que "no expertos" puedan detectar la presencia de coronavirus enuna muestra de saliva.

El Festival prevé bootcamps -de genética, microscopía y neurociencia- y sesiones para educadores y profesionales en BBK Sasoiko. En ellas se mostrará "lo fácil que es, hoy en día, implementar una programación de genética, neurociencia, o crear un laboratorio de ciencia y una programación con equipos 'low cost' o autofabricados".

También se instalarán mesas interactivas en el exterior de la Sala BBK. Según han explicado los propotores del festival, a pesar de las restricciones actuales, BBKOSF '21 apuesta por "no renunciar del todoa las experiencias científicas".

Por ello, se ha optado por el formato de las mesas interactivas al aire libre con una duración de cinco minutos en el que las personas utilizarán sus propios dispositivos y estarán dirigidas a grupos burbuja.

Las mesas interactivas serán dos. La Microscopia permitirá conectar las cámaras de los móviles a la lente de un microscopio autofabricado para smartphone para ver diferentes muestras deorganismos vivos, como la pulga de agua Daphnia, células, tejidos y órganos, y hacer fotos y videos del mundo microscópico con su propio smartphone.

La mesa Neurociencia permitirá a los participantes utilizar el dispositivo de neurociencia BiookAmp Muscle, "que recoge los impulsos nerviosos de sus brazos para mover una mano robótica". A través de la colocación de unos electrodos (una pegatina con un metal) en el brazo y conectados por cables al dispositivo BiookAmp Muscle, podrán encender unos leds o una mano robótica y realizar "un sorprendente experimento de neurociencia gracias a los impulsos nerviosos que envían desde su cerebro para cerrar su propia mano".

Por otra parte, las sesiones de tarde en BBK Sasoiko -dirigidas a un público más profesional- mostrarán iniciativas, proyectos, ideas y actuaciones transformativas, en educación, sanidad-salud, movilidad, medio ambiente, robótica, ciencia, ingeniería, neurociencia, bioarte o biodiseño.

El viernes 11 de junio se realizarán actuaciones de ciencia ciudadana al aire libre. Por la mañana, las personas participantes, junto con voluntarios y el equipo de Biook saldrán a las calles de la ciudad para medir la calidad de su aire y por la tarde, participantespresenciales y online investigarán la biodiversidad de la Villa realizando un bioblitz de 18.00 a 20.00 horas. Las entradas e invitaciones están disponibles en este enlace: bbkopenscience.com

PONENTES PARTICIPANTES

En total, participarán en esta edición del Festival más de 20 ponentes nacionales e internacionales, entre ellos, seleccionados de entre las diferentes propuestas recibidas mediante el BBKOSF '21 Open Call, una invitación abierta a la participación.

De esta forma, participarán en el festival grandes transformadores sociales como, Naroa Coreti (Movilidad), Egoitz Etxeandia y Adriana Sánchez (Medio Ambiente e Innovación Educativa), Mar Cortes o Mark Elton (Salud y Sanidad), Roland Van Dierendonck (Bioarte y Biodiseño), Ainara San Juan Escudero y Leire Gravina (Ciencia Ciudadana), Juanjo Rúbio y Ricardo Merino (Innovación Social), Rachel Aronoff (Ciencia Comunitaria y Coronavirus) o Bárbara de Amerych, Derly Gonzalez y Paul Tatter (Educación, Ciencia y Aprendizaje), entre otros talentos seleccionados.