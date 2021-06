La Comunitat guanyarà 224 quilòmetres de vies ciclistes

La Comunitat Valenciana incrementarà en més de 200 quilòmetres els seus traçats mediambientalment sostenibles, en concret ciclovianants i vies verdes. Segons el pla que té en marxa la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, aquestes actuacions de creació i millora d'itineraris no motoritzats preveuen una inversió total de 75 milions d'euros per a construir i condicionar 224 quilòmetres de vies verdes i ciclovianants al llarg de les tres províncies.

En concret, les obres previstes per a 2021 beneficiaran a 58,9 quilòmetres de traçats d'Alacant, a 33,1 quilòmetres de Castelló i a 131,9 quilòmetres de València. Segons va explicar dijous passat, amb motiu del Dia de la Bicicleta, el conseller Arcadi España, “actualment s'han conclòs o estan en execució obres d'extensió i adequació, per valor de 33,2 milions d'euros, en 79,1 quilòmetres de vies, i es troben en programació treballs en altres 144,9 quilòmetres, per als quals es preveu invertir 41,8 milions d'euros”, va detallar.

El desenvolupament, promoció i impuls de les vies verdes es realitza sobre antics traçats ferroviaris en desús readaptats per a l'ús de transport no motoritzat. Amb aquest objectiu, des de la conselleria es projecten i desenvolupen diversos traçats de vies verdes que formen part d'una Xarxa d'Itineraris no Motoritzats, que integra les xarxes Eurovelo i la Via Litoral, en el marc de l'Estratègia de Mobilitat de la Generalitat.

En el context d'aquesta estratègia, España subratlla la importància d’”apostar per opcions de mobilitat respectuoses amb l'entorn i amb el medi ambient”. “El Govern valencià treballa tant per a afavorir un sistema de transport públic sostenible, capaç de vertebrar el nostre territori, com per a oferir als valencians i valencianes traçats de vies verdes i carrils que facen possible pràctiques de mobilitat no motoritzades en el seu dia a dia i en els moments d'oci”, va assegurar el titular de Política Territorial.

En la seua opinió, la bicicleta “és un exemple de progrés en tres àrees: la sostenibilitat, la salut i el turisme, perquè amb el seu ús es disminueix la contaminació als nostres pobles i ciutats, s'afavoreixen hàbits de vida beneficiosos i es fomenta el desenvolupament d'alternatives vacacionals acurades amb el nostre entorn i d'estima del nostre paisatge”.

A més de les vies verdes, aquest departament treballa en infraestructures urbanes, com és el cas de la passarel·la de ciclóvianants que unirà els barris de la Torre i Sant Marcel·lí de València amb sis municipis de l'Horta Sud. Aquestes obres, actualment en marxa, permetran ampliar les opcions de mobilitat a una població potencial de 100.000 persones amb una inversió de 5,9 milions d'euros.

De fet, permetrà eludir la gran barrera que suposen l'autovia V-30 i el nou llit del riu Túria i permetrà desplaçar-se a peu o amb bicicleta per una àrea de tot just sis quilòmetres que, no obstant això, quasi no comptava amb opcions sostenibles reals més enllà del cotxe.

Una vegada finalitzades les obres, aquesta infraestructura connectarà la ciutat de València amb l'horta a través d'itineraris històrics i naturals, posant en valor el paisatge i espais com els parcs naturals de l'Albufera i del Túria.

Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la conselleria de vertebrar el territori i que inclou, entre altres actuacions, un Anell Verd Metropolità per a vianants i ciclistes amb un caràcter mediambiental i funcional que es desenvolupa tant a la comarca de l'Horta Nord com en la de l'Horta Sud pivotant respecte de l'eix central que és la ciutat de València.

Una extensa xarxa al llarg de tot el territori

La Xarxa d’Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana compta actualment amb 1.017 quilòmetres de vies de ciclovianants en servei, distribuïts al llarg de 119 ciclorrutes, la longitud mitjana de les quals és de 8,8 quilòmetres, encara que és molt variable –des dels 300 m de la CR-645 als 76,7 km de la Via Verda Ojos Negros–. La província amb un major nombre de quilòmetres de vies de ciclovianants és València, amb 417, el 41% de la xarxa.