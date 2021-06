Més de mil multes l'últim cap de setmana amb toc de queda

La Policia Nacional va interposar durant aquest passat cap de setmana en la Comunitat Valenciana, el primer del mes de juny i últim amb limitacions a la mobilitat nocturna, un total de 1.111 propostes de sanció relacionades amb incompliments de la normativa Covid, al voltant d'un 13% menys que el passat cap de setmana.

En concret, entre el divendres i el dissabte a la nit es van comptabilitzar 589 actes, enfront de les 574 del passat cap de setmana en el mateix tram, i entre el dissabte i el diumenge a la nit, el nombre de sancions va descendir fins a les 522, enfront de les 707 de la setmana anterior. Aquestes dades les va donar a conéixer ahir la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, qui va apuntar que no es van detectar grans problemes ni concentracions en hores de restricció nocturna.

A més, va destacar la “normalitat” a les platges valencianes i llocs d'afluència de persones i va indicar que, en els llocs d'oci nocturn, es va detectar “alta concurrència”, però sense ser necessària la intervenció policial. Quant a les concentracions i manifestacions convocades aquest cap de setmana, Calero va assenyalar que l'afluència a les mateixes va ser baixa o moderada, els assistents van respectar les distàncies i van complir amb l'ús de les mascaretes.

La Delegació del Govern ha mantingut actiu un dispositiu especial de vigilància durant la desescalada per a controlar, fonamentalment, el compliment de les limitacions a la mobilitat nocturna i el correcte ús de la mascareta.

La Generalitat posa fi al toc de queda hui, després de set mesos i mig vigent, obri l'oci nocturn i també desapareix el límit de persones en reunions socials o familiars, entre altres mesures que afecten aforaments i celebracions.

No obstant això, i malgrat el bon avanç de les dades epidemiològiques i de la vacunació, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat continuaran col·laborant amb les Policies locals i l'Adscrita a la Generalitat Valenciana per a evitar la propagació del virus, va avançar també la delegada del Govern, que va afegir que “cal mantindre la cautela per a avançar cap a la normalitat”.

“Hem d'actuar amb prudència i responsabilitat perquè avançar en la desescalada no significa que haja desaparegut el risc de tindre rebrots”, va afirmar, al mateix temps que va incidir en què “amb el nostre comportament podem salvar vides, podem protegir la nostra vida i recuperar-nos com a país sense deixar a ningú arrere”.