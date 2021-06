La Comunitat batrà aquesta setmana un altre rècord de vacunació: 406.575 dosis

Administrar 283.203 vacunes de Pfizer, 42.692 de Moderna, 43.516 d’AstraZeneca i 37.164 de Janssen. Algunes serviran per a completar la pauta d'immunització, unes altres per a començar-la. Però, siga per al que siga, eixes 406.575 dosis de les vacunes avalades contra el coronavirus que té previst inocular aquesta setmana la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana ajudaran a batre un nou rècord de vacunació.

Recordem que la setmana passada van ser 351.000 les dosis inoculades en set dies. La Generalitat valenciana preveu que el diumenge que ve s'hagen posat, des de desembre, en l'autonomia, més de tres milions de burxades antiCovid i un milió de persones tinguen la pauta completa i estiguen, per tant, immunitzats.

Amb aquest ritme frenètic, la Conselleria de Sanitat va informar el dissabte que ja estan començant a citar massivament aquesta setmana –a través d'una telefonada o l'enviament d'un SMS al mòbil– a persones d'entre 40 i 49 anys perquè puguen rebre les dosis, per la qual cosa s'avança una setmana la data inicial prevista de vacunació en aquesta franja d'edat a causa de la “gran afluència de vacunes i disposició dels equips”, van afirmar des de l'organisme.

I és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va assenyalar el mes de maig passat que el dia 17 de juny s’iniciaria la vacunació de les persones d'entre 40 i 50 anys, i que prèviament, durant la primera quinzena del mes, tots els majors de 50 anys haurien rebut almenys una dosi o estaran ja immunitzats.

Finalment s'ha avançat la previsió per als nascuts entre 1972 i 1981. Aquest és el grup de població més nombrós en la Comunitat, amb al voltant de 850.000 persones d'entre 40 i 50 anys, un 17% del cens, i per al qual s'utilitzaran les vacunes de Pfizer, Moderna i la monodosis de Janssen.

En el cas de la primera marca, la major part de les dosis, concretament 253.000, s'inocularan a persones d'entre 40 i 59 anys. La resta es repartiran en més de 15 col·lectius d'altres edats i, en alguns casos, de professions concretes. També es destinaran 13.000 vacunes d'aquesta farmacèutica a col·lectius de persones majors de 66 anys. Dels vials de Moderna es destinaran 41.000 dosi a persones d'entre 40 i 59 anys, és a dir, nascudes entre 1962 i 1981.

Per part seua, amb la monodosis de Janssen s'immunitzarà a 36.000 persones també d'entre 40 i 59 anys, mentre que d’AstraZeneca es destinaran la major part a persones menors de 60 anys. Amb totes aquestes dosis, en acabar la pròxima setmana, la Comunitat Valenciana haurà injectat més de tres milions de dosis, amb el que un milió de persones ja tindran posada la pauta completa.

Segons les dades proporcionades divendres passat (últim dia que es van actualitzar) pel Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana ha administrat el 86,6% de les dosis rebudes per part de l'Estat, és a dir, 2.925.664 vacunes s'han inoculat respecte a les 3.378.390 que han arribat a la regió. D'elles, la major part són de la farmacèutica Pfizer, amb 2.164.690; seguida per les 772.600 de la marca AstraZeneca, 305.500 de la de Moderna i 135.600 de Janssen.

Així, actualment 1.969.186 valencians ja tenen posada almenys una dosi contra la Covid i estan protegits parcialment, i 1.034.5510 que ja han rebut la pauta completa, dues burxades en el cas de Pfizer, Moderna i AstraZeneca i un en el del sèrum monodosi de Janssen.

Segueix el repunt de contagis

Tot i al ràpid avanç del pla de vacunació, els casos de coronavirus continuen repuntant, encara que molt lleument a la regió. Ahir, el Consell no va aportar dades sobre aquest tema, però el dissabte la Comunitat va tornar a superar per tercer dia seguit els 200 contagis, amb 213.

Sanitat confirma el primer cas de variant índia a la regió

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha detectat en el departament de Salut d'Elx (Alacant) el primer cas de coronavirus de la variant índia en la Comunitat Valenciana, segons van confirmar ahir fonts del departament que dirigeix Ana Barceló. La persona infectada havia viatjat recentment a Madrid i ara s'investiga si hauria pogut contagiar-se en aquesta ciutat.

Aquest pacient, del qual Sanitat està realitzant un seguiment exhaustiu tant de les persones del seu entorn com dels llocs en els quals ha estat per a evitar la propagació de la variant, evoluciona de manera favorable, segons van concretar les mateixes fonts, que van precisar que en aquest moment es tractaria d'un cas aïllat i totalment controlat. Aquest seria, no obstant això, el primer cas de la variant índia –ara canviada de nom com a Delta per l'Organització Mundial de la Salut (OMS)– detectat en la Comunitat Valenciana.

Aquest cep, que podria ser més contagiosa que uns altres ja coneguts, es va estenent a poc a poc per Espanya. En la Comunitat, el mes d'abril passat, Sanitat va investigar el cas d'una dona ingressada per coronavirus a l'Hospital General de València, però finalment la seqüenciació del virus va determinar en un 99,9% que tenia la variant britànica i no l'índia. D'altra banda, al maig, Sanitat Exterior va confirmar la presència del cep indi en el vaixell Skiathos I, de la naviliera Marfret, que va estar retingut diversos dies en el Port de València.