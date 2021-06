El error en los rótulos del 'Deluxe' durante la entrevista a Alexia Rivas

El pasado viernes, Alexia Rivas se sentó en el Deluxe para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores a raíz del escándalo bautizado como 'Merlos Place' que puso a la entonces reportera de Socialité en el punto de mira al aparecer semidesnuda en un directo de Alfonso Merlos cuando por aquel entonces mantenía una relación con Marta López.

La también exconcursante de Supervivientes 2021 respondió a toda clase de preguntas incómodas y se encontró cara a cara con María Patiño y Marta López. Sin embargo, los espectadores del programa no pasaron por alto una serie de errores ortográficos cometidos en los rótulos.

Al igual que muchos otros programas de Telecinco, el Deluxe se emite en riguroso directo y los rótulos se van cambiando sobre la marcha a medida que el entrevistado o tertuliano lanza un titular destacado, de ahí que este tipo de fallos sean más comunes.

Ello no impidió que las redes sociales se llenasen de comentarios y capturas de la televisión en los que criticaban dichas erratas.

Concretamente, los usuarios señalaron dos errores relacionados con la ortografía al escribir con la letra V palabras que llevan B, como "Belén" o "culpabilicé".

A ver, yo puedo admitir un error y que pongan Velén en lugar de Belén, pero ¿Culpavilicé? ¿Es que tienen la b rota? #ViernesDeluxe — teleoperadora enfurecida (@furiaaltlf) June 4, 2021

Yo no sé quién estaba rotulando pero puso culpaVilicé con v...



Veo que estaba fino ayer — yeilow ondefló (@Layoac1) June 5, 2021

#ViernesDeluxe vaya "velén" que tienen montado los de grafismo. — José Luis G. Segoviano (@issan_1) June 4, 2021

Durante su entrevista, Alexia Rivas se sinceró sobre su salida de Socialité "por la puerta de atrás" y dejó las cosas claras con María Patiño tras un año de enfrentamiento.

"Desde el principio, noté que no tenías buena sintonía conmigo. Percibía que eras borde conmigo y yo quería acercarme y algunos compañeros sentían que yo no te caía bien", se defendió Rivas.

Patiño, por su parte, le aclaró que no tenía ningún tipo de fijación con ella y le dijo directamente lo que pensaba: "Te has convertido en víctima de todo, mía, de Merlos, del programa, de tus parejas... y al final, cuando una persona se convierte en víctima constantemente lo que hace es no reconocer, no hacer autocrítica, y eso es lo que pienso de ti", comentó.