Isabel Rábago cuenta su infierno tras denunciar las amenazas de un acosador: "Ya está en prisión"

La periodista Isabel Rábago ha cerrado recientemente uno de los capítulos más duros de su vida después de que un hombre la amenazase de muerte en las redes sociales. Tras haber denunciado y celebrarse un juicio, el juez le ha dado la razón y ha condenado al acosador por un delito de amenazas leves. La colaboradora de Viva la vida ha contado en el programa la pesadilla que ha vivido en este último año a raíz de este episodio.

Tal y como ha explicado, el juicio se celebró la semana pasada y la sentencia fue favorable para Rábago: "Me dio muchísima alegría, yo lo único que quería era que el juez me escuchase y si yo no tenía razón que me lo dijera, pero que me lo dijera él", ha manifestado.

Según la sentencia, el acosador de Rábago ha sido condenado a dos meses de multa a razón de 5 euros diarios además de una indemnización de 300 euros por el perjuicio sufrido.

"Este personaje está en prisión desde hace varios meses y eso me puso más nerviosa, porque si la gente supiera por lo que ha estado en prisión antes y lo que está ahora... Él escribió al juez porque quería estar presente conmigo en la sala, pero le dijeron que no. Le conté al juez cómo me sentí y cómo ha cambiado mi vida en estos meses", se ha sincerado.

Todo comenzó en mayo de 2020, cuando un hombre acusó a otro colaborador de Viva la vida, José Antonio Avilés, de haberle estafado, y se puso en contacto con Isabel Rábago para hacerla partícipe de su denuncia. Ella no se fio de la documentación y decidió dejarlo pasar, pero él se volvió agresivo y la amenazó con mensajes como "te voy a machacar la cabeza" o "voy a por ti, zorra".

Tras estas amenazas, Rábago decidió denunciar. "Muchas veces dejas pasar determinadas cosas, y yo denuncié a una persona que creo que tenía que ser denunciada", ha dicho.

La periodista también ha contado cómo transcurrió el juicio. "Le tuve que escuchar y no fue agradable. Admitió todo, pero hay una frase que me revolvió, ‘¿cómo le voy a hacer algo si no sé dónde vive?', y yo dije al juez: ¿y si llega a saber dónde vivo qué hubiera pasado? Hay que denunciar, nunca se sabe quién está detrás, lo que es delito en la calle es delito en las redes, eso tiene que quedar muy claro", ha sentenciado Rábago.