Geniris, de 'La isla de las tentaciones', reaparece en 'Top Star'

Por segunda semana consecutiva, este sábado Telecinco emitió Top Star en su prime time. La tercera categoría fue la de los Rebeldes, y en ella participó un rostro conocido por varios motivos: por su participación en el elenco del musical El Rey León y por ser una de las tentadoras de La isla de las tentaciones 1, la primera edición del reality.

Acotando más, la joven fue el principal apoyo de Christofer Guzmán, uno de los novios que peor lo pasó en el programa debido a que su novia, Fani Carbajo, le fue infiel en reiteradas ocasiones con el tentador Rubén. En ese tiempo, Geniris fue una de las mayores consejeras de Guzmán.

En su nueva incursión televisiva, Geniris apostó por Read All About It de Emeli Sandé. Aunque dijo que esperaba que su música conquistara a Risto Mejide por su sensibilidad, la joven arrasó con los tres miembros del jurado. "Eres muy fina y elegante y eso me encanta", dijo Isabel Pantoja. Por su parte, Danna Paola destacó su porte, mientras que Risto Mejide le agradeció su actuación en El Rey León: "Ese momento padre-hijo no tiene precio, he ido muchas veces".

Después, los mentores pasaron a las apuestas y, tras un intenso rifirrafe entre los tres, fue Isabel la máxima postora, con 29.000 euros. "El talento de verdad no es mezquino, sino generoso", comentó Mejide. Además, pasó de fase al ser la más votada del público frente a la coplera Ana Corbel: "He llegado a más de lo que pensaba que podía llegar, me veo ganadora", dijo una eufórica Generis.

"Eres una Tina Turner, no se te puede pedir más", comentó Pantoja justo antes de conocer el nombre del ganador de la noche, que terminó siendo Andrea Paracuto, dejando a Generis a las puertas de la final.