Jordi Sánchez relata sus 24 días en la UCI por Covid: "Me dijeron: 'Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien..."

Uno de los rostros más populares de las series de televisión en España es el de Jordi Sánchez, que interpreta a Antonio Recio, el mayorista del marisco que no limpia pescado en la serie La Que Se Avecina.

El actor catalán fue golpeado fuertemente por el coronavirus y pasó 45 días ingresado en un centro hospitalario, de los que 24 de ellos los pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este sábado, Jordi Sánchez fue entrevistado en el programa LaSexta Noche de LaSexta, donde el actor contó algunos detalles de su convalecencia y de cómo empezó todo.

Tras varios días con fiebre, avisó a una amiga médica, que le dijo que en primer lugar acudiera a un centro hospitalario.

"Me dijo: 'Vete al hospital'. Me mandaron una ambulancia, me miraron y me dijeron: 'Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien...'. Ese fue el proceso, así de rápido. Me miraron la saturación y vieron que estaba mal. Llamé a mi casa y cuando me desperté pasaron 24 días", cuenta el actor catalán.

Además, Jordi Sánchez ha hablado de su libro recién publicado, llamado Nadie es normal. En la obra aparece una esquela. "Menos mal que me recuperé, porque podía parecer premonitorio", dijo.