El PSOE exige al Ayuntamiento el mantenimiento de las instalaciones municipales en La Virreina

Para Doña, esto "es algo que se repite en todos y cada uno de los barrios de los once distritos de la ciudad, que están totalmente abandonados, y muestra de ello es la escena que aconteció en la zona de La Virreina", ha criticado, señalando que los vecinos, "ante la total dejación de funciones del equipo de gobierno", limpiaron las pistas de pádel para poder utilizarlas.

"La situación es cómo menos preocupante, y para que el equipo de gobierno se sonroje y tome cartas en el asunto de una vez por todas", ha espetado la concejala, quien ha aludido en una nota a las deandas de los vecinos para actuar en estas instalaciones.

"El equipo de gobierno hacía oídos sordos a todas estas demandas vecinales, y no se ha limpiado, no se ha adecentado la zona ni arreglado los desperfectos que presentan estas instalaciones", ha relatado Doña, ampliando el problema de falta de limpieza y mantenimientos a las zonas verdes de la barriada, "con presencia de papeleras rotas y acerado en muy mal estado, roto y levantado especialmente en las zonas de los vados, además de los alcorques que se encuentran poco cuidados", ha dicho.

Por ello, desde el grupo municipal socialista han pedido al equipo de gobierno "que esta situación no se vuelva a dar bajo ningún concepto y que no deje sus responsabilidades en manos de la vecindad". "No entendemos esta dejación de funciones, este abandono a un barrio totalmente nuevo, como es el de La Virreina, en el que reside mucha gente joven, y donde viven muchos niños y niñas que darían un fantástico uso a estas instalaciones deportivas que son de todas y de todos los malagueños", ha zanjado.