Uruñuela presenta el libro 'El Cerco de Logroño de 1521', una obra "muy riojana, logroñesa, ambiciosa y esclarecedora"

"Hoy tenemos el enorme gusto de presentar una obra muy riojana y muy logroñesa, que habla de historia y de raíces, y que trae detrás uno de esos procesos maravillosos en los que diferentes actores importantes unen sus fuerzas por un objetivo común; en este caso para dar a luz una obra esclarecedora y enormemente ambiciosa para con nuestra historia como logroñeses y riojanos", ha presentado Uruñuela.

El consejero y presidente del IER ha agradecido el trabajo llevado a cabo por Diego Téllez y su equipo "en el reto enorme que se han planteado como investigadores, y que ha llevado a meses de investigación exhaustiva y rigurosa"; al Ayuntamiento de Logroño por su colaboración; y ha animado a la ciudadanía a acercarse a una obra "que seguramente va a sorprender a más de uno".

Por su parte, el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha enmarcado la creación de esta obra en el acuerdo del Ayuntamiento de Logroño con el IER, concretamente para la difusión de la Colección Logroño, y cómo este libro específico relacionado con esa efeméride del quinto centenario, "que nos ha permitido reflexionar y pensar sobre cómo esos mitos se construyen con el tiempo, cómo nos contamos esa historia".

Por último, Diego Téllez, coordinador de la obra, ha explicado que ésta se "fundamenta en un repaso exhaustivo y meticuloso de las fuentes existentes, entre ellas más de veinte archivos nacionales e internacionales, para recopilar toda la documentación disponible; hemos encontrado joyas, auténticas sorpresas, como una carta del general Asparrot escrita el 8 de junio de 1521 que se encontraba en la Biblioteca Británica, donde plantea que no era capaz de completar el cerco de Logroño".

Téllez ha remarcado que con esta obra se desmienten muchos mitos: "No se pasó hambre en Logroño, no llegaron 30.000 soldados franceses, sino unos 8.000. En Logroño combatieron soldados profesionales...".

LA OBRA

Mitos, leyendas, lugares comunes, representaciones distorsionadas, fábulas y errores han presidido nuestro conocimiento sobre el cerco de Logroño de 1521, pese a los 500 años transcurridos. Lo siguen haciendo hoy en día. El asedio no comenzó el 25 de mayo. No hubo concejo abierto. Vélez de Guevara no era el corregidor. Tampoco fue el único capitán encerrado para la defensa. Los logroñeses no lucharon. Asparrot no era un inepto. El cruce del Ebro se produjo por Agoncillo. Los bombardeos apenas duraron 3 días, el sitio, una semana. No hubo combates en el Revellín. De hecho, aún no se había construido. No se pasó hambre.

En la conmemoración de su Quinto Centenario y coincidiendo con el 75º aniversario de la fundación del IER, esta institución y el Ayuntamiento de Logroño presentan la primera investigación completa de todas sus fuentes para intentar acercar a los logroñeses la realidad de unos hechos históricos tan relevantes y recordados del pasado de la capital riojana. Sus protagonistas cuentan una historia bien distinta a la divulgada por autores como Sandoval o Albia de Castro.

A través de la documentación que nos han legado Asparrot, el duque de Nájera, el condestable, el almirante o el cardenal Adriano de Utrecht, entre otros, conservada en los más de 20 archivos consultados, esta monografía, de la que se han tirado 1.000 ejemplares de forma inicial, recompone y reinterpreta el cerco de 1521 y su contexto.

En su composición han colaborado, además del coordinador, otros cuatro especialistas de reconocido prestigio:

Diego Téllez Alarcia. Coordinador del grupo del trabajo de la obra. Es doctor en Humanidades y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de La Rioja. Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras de Estados Unidos, Francia, Argentina, Filipinas y Sudáfrica. También es investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja.

Ignacio Iñarrea Las Heras. Licenciado en Filología Románica (Francés) y doctor en la misma rama del conocimiento por la Universidad de Zaragoza. Fue profesor del Colegio Universitario de La Rioja. Es especialista en el análisis del culto jacobeo en la literatura francesa y en la presencia de estos elementos en la literatura española. Actualmente es catedrático de Filología Francesa de la Universidad de La Rioja.

María Teresa Álvarez Clavijo. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza e investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos. Especialista en el arte riojano de la Edad Moderna es una de las mayores expertas en la arquitectura logroñesa del siglo XVI. Su actividad profesional se desarrolla en la investigación histórico-artística de La Rioja, la divulgación de conocimientos y la elaboración de informes técnicos sobre el patrimonio histórico-artístico riojano.

Juan Manuel Tudanca Casero. Doctor en Arqueología por la Universidad de Zaragoza. Especialista en arqueología su principal línea de trabajo es el diseño y ejecución de proyectos arqueológicos vinculados al ordenamiento territorial, la construcción de Obra Pública y la rehabilitación arquitectónica del patrimonio histórico. Especialmente destacan sus proyectos del casco histórico de la ciudad de Logroño.

Sergio Cañas Díez. Licenciado en Humanidades y doctor en Historia con mención internacional por la Universidad de La Rioja. Ha sido becario FPI e investigador postdoctoral de la Universidad de La Rioja. Ha realizado varias estancias de investigación en las universidades de Salerno (Italia) y de Zaragoza. Actualmente dirige el área de Historia y Cultura Popular del IER y es docente del grado en Historia y Geografía de la Universidad Isabel I.