El 97,1% de los asturianos creen que los gobiernos central y autonómico deberían invertir más en ciencia

La encuesta, recogida por Europa Press, se ha realizado mediante 7.953 entrevistas en toda España, de las cuales 425 se han efectuado en Asturias. Entre sus objetivos está determinar de qué modo percibe la sociedad la ciencia y la tecnología. Las llamadas se han producido entre el 14 de julio y el 19 de octubre de 2020, poco después de que finalizase el primer estado de alarma con motivo de la pandemia del coronavirus.

La mayoría de los encuestados en Asturias (el 97,1% frente al 84,6% del total nacional) consideran que el Gobierno de España debería invertir más en ciencia y tecnología. El mismo porcentaje cree que el Principado también debería hacerlo, frente al 80,1% que cree, a nivel nacional, que las administraciones autonómicas deberían invertir más. Por otro lado el 93,4% de los asturianos cree que las empresas privadas deberían invertir más, y el 86,8% considera que las Administraciones Locales también deberían hacerlo.

A lo largo de 2020, el interés de los asturianos por la ciencia es superior que el que muestran los encuestados por "temas de famosos", "política" o "deportes", e inferior al manifestado por "medicina", "alimentación" o "medioambiente y tecnología".

Respecto a la valoración de los asturianos sobre las profesiones, los más valorados son los médicos, seguidos de los científicos y de los ingenieros. Valoran más a los empresarios que a los sociólogos y a los jueces, sin contar con periodistas, religiosos y políticos, que quedan en los últimos lugares.

La Fecyt pregunta en concreto sobre la profesión de investigador. El 44,3% de los encuestados la ve muy atractiva para los jóvenes y el 79,3% considera que compensaría personalmente. Sin embargo, el 83,7% de los encuestados opinan que la profesión está mal remunerada económicamente y el 53,4% cree que cuenta con un "escaso" reconocimiento social.

PREGUNTAS SOBRE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA

La Fecyt preguntó a los asturianos sobre su grado de conocimiento acerca de varias afirmaciones, entre las que destaca la pregunta sobre si la tierra gira alrededor del sol. El 88,1% cree que sí frente al 11,9% que no lo piensa.

Asimismo, el 83,6% saben que los humanos nunca han convivido con dinosaurios -el 16,4% no-, y el 94% sabe que comer una fruta modificada genéticamente no cambia los genes de la persona que las come. El 64,4% saben que los antibióticos curan infecciones por bacterias, y el 55,1% conoce que el cambio climático se debe principalmente a la acumulación de gases de efecto invernadero. Solo el 46,7% de los encuestados en Asturias sabe que el número 'pi' es la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo.

La encuesta se centra también en diversos temas relacionados con el conocimiento científico, como la utilidad de la ciencia y la tecnología para hacer frente a enfermedades o epidemias. El porcentaje de asturianos que cree que es útil en este sentido es del 94,5%.

Entre las aplicaciones concretas de la ciencia, el 55,8% de los encuestados considera que la energía nuclear tiene muchos riesgos, el 14,4% lo cree del fracking, y el 13,6% del cultivo de plantas modificadas genéticamente. En el lado contrario, el 52,4% de los encuestados en Asturias cree que los generadores de energía eólica no entrañan ningún riesgo.