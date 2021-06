'Supervivientes' descalifica a Olga Moreno por sus trampas en la prueba de líder

El pasado jueves, los concursantes de Supervivientes se enfrentaron durante la gala del programa en un nuevo juego por el liderazgo de la semana y, con ello, la obtención de la inmunidad. Lara Sajen se convirtió en la nueva líder del grupo al ganar una prueba que no ha estado exenta de polémica por las supuestas trampas hechas por OIga Moreno.

La organización del reality pilló a la concursante incumpliendo las normas en dicha prueba, lo que provocó su descalificación del juego.

En esta prueba, los concursantes se colocaron sobre unas pirámides flotantes en el agua, y debían mantener el equilibrio mientras respondían a unas preguntas de cultura general. En el caso de fallar la respuesta, debían ascender un escalón de la pirámide, dificultando así su equilibrio.

Ha sido precisamente al intentar mantener el equilibrio cuando Olga Moreno se agarró a la pirámide, un gesto prohibido por la organización del concurso.

A pesar de que ella negó en un primer momento haber tocado la pirámide, la presentadora Lara Álvarez le confirmó los hechos: "Me están diciendo desde dirección que sí, que has agarrado, has tocado", indicó la conductora de la prueba, que aclaró que desde su posición no pudo ver si la concursante había incumplido o no el reglamento.

"Yo no te veo con el contraluz, pero está confirmadísimo", sentenció Álvarez. La decisión de descalificar a Olga Moreno en la prueba provocó múltiples reacciones en las redes sociales, donde hasta ahora se criticaba el favoritismo que el programa tenía con la mujer de Antonio David, ya que supuestamente había cometido alguna que otra infracción en ocasiones anteriores.