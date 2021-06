Rocío Flores se estrena en un photocall tras el fin de la docuserie de su madre, Rocío Carrasco

La serie documental de Rocío Carrasco ha puesto desde hace meses en el punto de mira a su hija, Rocío Flores, con la que no tiene ninguna relación desde hace nueve años. Flores está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida a raíz del duro testimonio que su madre ha contado en la docuserie. Por ahora, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha tratado de mantenerse alejada de toda polémica, aunque su exposición mediática no ha cesado.

Este jueves, la joven acudía a un concierto de Pintingo en la inauguración del Gold Music Club en Madrid, donde posó por primera vez en un photocall.

Allí, la también colaboradora de El programa de Ana Rosa ha respondido a algunas preguntas de la prensa: "Siempre he sido muy de Pitingo, desde muy pequeña, y estoy muy contenta de estar aquí con él", ha revelado Rocío Flores en declaraciones a los medios. Respecto a la ausencia de Antonio David, amigo de Pitingo, Flores ha reconocido que "no es el momento".

Sin embargo, no ha querido comentar nada que tuviese que ver con su madre o la docuserie. "No tengo nada que decir, no voy a decir nada, vengo a ver el concierto y a disfrutarlo", ha zanjado.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco alejaba toda posibilidad de reencuentro con su hija durante la entrevista realizada en plató con la que cerraba la serie documental. "Me transmite, para mi desgracia, que es la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar", lamentó Carrasco.