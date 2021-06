Tu horóscopo diario: sábado 5 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 5 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Terminas un trabajo que aún tenías pendiente y del que ya estabas empezando a sentir mucho hastío. Es cierto que sentirás bastante orgullo de lo que has hecho sin ayuda. Tu autoestima sube y eso es importante para tener más confianza en lo venidero.

Tauro

No temas preguntar lo que no sabes, incluso si alguien piensa mal de ti porque de esa manera conseguirá saber un poco más y acerarte más a tu meta y eso es lo importante. Deja que los demás piensen lo que les de la gana sin darle ninguna importancia.

Géminis

Desaparece de tu panorama una dificultad o una obligación que hasta hace poco no tenías y que te suponía mucho esfuerzo o dedicar parte de tu tiempo libre a estar pendiente de esa tarea. Sientes liberación aunque también tristeza, sentimientos ambivalentes.

Cáncer

No dejarás hoy que el miedo te paralice y te dejarás llevar por una nueva afición o deporte o alguna actividad que tiene un pequeño riesgo que te dispondrás a correr. Hazlo con toda la seguridad posible y sentirás una nueva emoción.

Leo

Ojo con ocultar a una persona querida, o un amigo, algo que estás cambiando en tu vida y que de alguna manera significa que ya no estás de acuerdo con lo que pensabas antes. Pero ese cambio significa evolución, crecer y no hay nada de lo que avergonzarse.

Virgo

Si un amigo te cuenta un secreto o algo que le parece peligroso de alguna manera, no debes de juzgarle pero sí darle tu opinión o prestarle tu mejor ayuda y consejo para que salga indemne de eso que no parece que sea favorable para él o ella.

Libra

Hay una renovación en tu interior que debes de seguir cultivando. Pero antes debes de eliminar un asunto que solo te trae problemas, puede que sea una persona que no te aporta ninguna buena influencia o un mal hábito. Lo conseguirás sin duda.

Escorpio

Dedicarás el día a cuidar de alguien que necesita que estés pendiente de todo ya que puede que su situación sea un tanto delicada. Serás capaz de hacerlo sin pensar en ti y lo cierto es que esa dedicación supone un acto de mucho amor y generosidad.

Sagitario

Será un día para relajarte todo lo que puedas y si tienes que hacer algo doméstico, procura no hacerlo en soledad sino pedir que la familia o quien viva contigo te eche una mano. De esa manera, todo será más llevadero, acabarás pronto y podrás descansar antes.

Capricornio

Revisarás algún asunto pendiente y más si tienes en perspectiva un examen o una prueba o tienes que terminar cuanto antes un trabajo. Eso está bien, pero no te centres todo el día en ello, también es bueno que des un paseo y veas paisajes.

Acuario

Mirarás todo hoy con una perspectiva muy alegre, incluso ingenua y casi como un niño y esa ingenuidad te hará sentirte mucho más libre de prejuicios y de aspectos negativos de lo que te rodea. Déjate llevar y disfruta de una jornada ligera.

Piscis

Aunque no te lo creas del todo, vas a tener que dar el beneficio de la duda a tu pareja y dejar que haga lo que le apetece y creer en su palabra. Te costará un poco, pero no debes caer en obsesionarte con lo que no conoces. Deja que los hechos hablen por si solos.