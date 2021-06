El apodo que el príncipe Carlos ha puesto a Meghan Markle

Dentro de la familia real británica han sido varios los apodos que han trascendido las paredes del palacio de Buckingham y han llegado al conocimiento del público general.

La exitosa serie de Netflix The Crown volvió a resucitar algunos de ellos, como Lilibeth, el nombre con el que los más cercanos se dirigían a la reina Isabel II, o Gladys y Fred, como se llamaban en secreto el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

La periodista experta en la casa real británica Christine-Marie Liwag Dixon se ha referido recientemente en el programa The List al mote con el que el príncipe Carlos se refiere a su nuera Meghan Markle: "Tungsten".

El tungsteno o wolframio es un elemento químico de la tabla periódica, pero que llevado a este otro contexto se utiliza para describir a alguien que demuestra una naturaleza resistente.

Según la experta, Carlos de Inglaterra emplea este nombre en clave de Meghan Markle de una manera halagadora.

"Meghan Markle no lo ha tenido fácil desde que entró a formar parte de la familia real", ha explicado la periodista. "La prensa no solo la ha acosado implacablemente, sino que ella misma ha comentado que no se sentía como en su propia casa", ha añadido.

En su opinión, "es posible que la familia real no haya aprobado que Meghan y Harry se retiren como miembros de la realeza a pesar de que lo hicieron para escapar de un entorno que claramente no era bueno para su salud mental. Sin embargo, parece que el príncipe Carlos tenía mucho respeto por la naturaleza resistente de Meghan", ha contado Christine-Marie Liwag Dixon.

"Esto queda patente al conocerse el apodo secreto que supuestamente tenía para ella: Tungsten", un metal que, como Markle, "es dura e inflexible".

"El tungsteno es el metal natural más fuerte del planeta. Eso hace que este sea un cumplido bastante bueno teniendo en cuenta todo ello", concluye la experta.