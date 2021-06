Carlos Alba abandona 'Supervivientes' por prescripción médica

Carlos Alba ha tenido que abandonar Supervivientes por recomendación médica tras agravarse su estado de salud por la herida que se hizo en un brazo con un tronco, según ha informado Sálvame.

Este jueves, el concursante se mostró muy afectado por su situación, llegando incluso a llorar y desmayarse durante la gala.

"Carlos Alba no está en Palapa porque se ha mareado y ha tenido que salir. Tienen que ver si con esa herida puede seguir en el programa, ya que no puede hacer las pruebas ni nada. Están valorando si puede continuar o no, en cuanto sepamos os contamos", aseguró Jorge Javier Vázquez.

No pudo realizar las pruebas propuestas por parte de la organización para la obtención de una recompensa ni la de convertirse en líder por este motivo.

"El equipo médico considera que no está en condiciones de continuar en el concurso", ha asegurado Carlota Corredera.

Estaba nominado junto a Melyssa, Tom y Omar Sánchez, por lo que el abandono ha provocado que a partir de las 20.00 horas las votaciones se paralicen.

La organización del concurso anunciará próximamente las medidas que se tomarán al respecto para la próxima expulsión.