IU responsabiliza al gobierno local de "las colas del hambre" y que "algunas personas hayan perdido ayudas"

En una rueda de prensa, las ediles han considerado que "en estos dos años de mandato de PP-Cs no ha habido un proyecto de ciudad ni una hoja de ruta" en materia social y de atención ciudadana, puesto que "se han limitado a poner parches, a improvisar y convertir los servicios sociales en los más asistencialistas de la historia, que es pan para hoy y hambre para mañana".

En el recorrido que ha hecho IU de estos dos años de mandato de PP-Ciudadanos, han recordado que "lo primero que hicieron fue liquidar la Oficina en Defensa de la Vivienda, posteriormente paralizaron proyectos fundamentales para la ciudad, como el Centro de Emergencias Habitacional".

Asimismo, han señalado que "llegaron tarde a la hora de encontrar un espacio durante los primeros días de la pandemia para las personas sin techo y no fueron valientes en la puesta en marcha de medidas que hubieran agilizado la concesión de ayudas y hubieran evitado esas colas del hambre, como el anticipo de caja".

En este sentido, han manifestado que "tuvo que ser el tercer sector, el tejido asociativo, el que diera respuesta y atendiera las necesidades de todas aquellas personas que lo estaban pasando realmente mal".

De igual forma, han advertido de que "en estos dos años el alcalde tiene en ralentí los planes de inclusión, no ha avanzado en el Plan de Zonas Desfavorecidas o, lo que es más grave, durante todo este tiempo hubo una delegada de Servicios Sociales cobrando dos sueldos, al compaginar su cargo de concejal con su trabajo de procuradora, y eso sin tener la autorización del Pleno".

A todo esto, según han agregado desde IU, "hay que sumar que en el presupuesto de 2021 han pintado 2,3 millones de euros para convenios a dedo, a determinados colectivos y asociaciones, con los que pretende comprar los votos para su campaña electoral para 2023".

ATENCIÓN CIUDADANA

Desde IU también han destacado el papel que "han jugado y están jugando los centros cívicos en cuanto a la atención social", señalando que "ha faltado una pata fundamental en la Delegación de Gestión".

"Estamos hablando de una administración electrónica, que se puso en marcha en un tiempo récord, con unas necesidades reales, pero que chocó frontalmente con la incapacidad de la Delegación de Gestión para colaborar en su puesta en marcha", han mantenido las ediles.

Esta realidad provocó, según han añadido desde IU, que "en plena pandemia el Ayuntamiento se pusiera en 'modo off' para la ciudadanía y que algunas personas se quedaran sin ayudas por incumplimiento de plazos, porque no sabían o no podían acceder a la administración electrónica, porque los puntos claves no funcionaban desde atención ciudadana o porque los centros cívicos se encontraban en el colapso absoluto".

Al respecto, han afirmado que desde su grupo se propusieron "planes y períodos de transición, donde realmente la gente pudiera seguir acudiendo físicamente o telefónicamente, pero hicieron caso omiso y eso se tradujo y se traduce en colas diarias en el Consistorio del Bulevar, pero también colas en la nube, al no poder acceder a la gestión de una mera cita".

IGUALDAD

En IU consideran que "en esta realidad también tiene parte de responsabilidad el fracaso de gestión en los Recursos Humanos, y como ejemplo la manifestación del otro día, en la que vecinos salieron a la calle para denunciar la falta de personal en áreas como Igualdad".

En este caso, las viceportavoces han criticado y lamentado que "hayan dejado sin personal la Casa de la Igualdad, sobre todo en un momento donde los casos de violencia de genero aumentan, como también el paro, así como la precarización de los trabajos que desempeñan las mujeres".