El alcalde defiende la gestión en centros cívicos y la concesión de ayudas a ONG tras "el sectarismo" de IU

Así lo ha manifestado el alcalde en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la exposición 'Bodegones', de Miguel Rasero, que permanecerá en la Sala Vimcorsa hasta mediados de septiembre. En el acto también han estado el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, y la teniente alcalde delegada de Cultura, Marián Aguilar.

Entretanto, el regidor ha señalado que "la izquierda y el Partido Comunista en Córdoba deben asumir los nuevos tiempos y el fracaso de su gestión, no sólo en el último gobierno local, sino seguramente ya de varias décadas atrás, donde se ha ido deteriorando". "La prueba más evidente está en cómo cambian también en política nacional con la salida de Pablo Iglesias", ha apostillado.

Según ha indicado Bellido, "aquí no se trata de dar convenios a dedo, sino de colaborar", de manera que "en el Ayuntamiento se ha superado el sectarismo que implicaba al anterior gobierno local, que denegaba convenios que eran tradicionales a entidades que hacen un trabajo impagable en la ciudad y que por una forma de pensar distinta vieron como de golpe y porrazo se cortaban las relaciones".

Al respecto, ha advertido de que "hay muchas entidades en Córdoba que trabajan maravillosamente bien en la labor social y de inclusión a las que el Consistorio, que es de todos, le dio la espalda".

Ante ello, ha dicho que entiende que a "Alba Doblas, a Amparo Pernichi y al Partido Comunista le chirríe que ahora se vuelva a trabajar con ellos, incluso que les moleste", pero cree que "hay una mayoría muy importante social en la ciudad que opina todo lo contrario" al ser "un Ayuntamiento abierto a todo el mundo, que colabora con entidades sociales, con ONG, sin mirar de dónde vienen".

De este modo, el primer edil ha aclarado que el actual gobierno local no pide "a nadie cuál es su pensamiento, ni se mira en sus estatutos cuál es su ideología para trabajar o no", a lo que ha agregado que "el mejor ejemplo se tuvo en pleno confinamiento, donde se puso en marcha un programa de colaboración entre todos los cordobeses para atender las necesidades tan importantes que había en la pandemia".

LOS CENTROS CÍVICOS

En cuanto a la situación de los centros cívicos, el alcalde ha detallado que se ha celebrado una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara para "poner sobre la mesa soluciones, primero a corto plazo y luego a medio plazo".

Al hilo, ha subrayado que "este gobierno no sólo respeta la participación ciudadana, sino que busca su colaboración nuevamente sin sectarismos", algo que "se demostró en el tiempo de pandemia", porque "las asociaciones de vecinos y el Movimiento Ciudadano en los momentos más difíciles arrimaron el hombro y han sido consecuentes con su ciudad", ha valorado.

No obstante, Bellido ha admitido que "la participación ciudadana necesita espacios y es cierto que en los centros cívicos hay una situación que hay que mejorar, pero no está derivada de una falta de interés o gestión de este gobierno", sino que "desde hace diez años la tasa de reposición en la administración pública está absolutamente restringida", de manera que "no se pueden cubrir las vacantes".

Según ha explicado, "desgraciadamente en esos espacios ha habido muchas personas que se han ido a otros puestos", de forma que trata de "encontrar soluciones, de acuerdo también con el diálogo sindical, para poner más ordenanzas en los centros y que al menos se puedan abrir en horarios completos".

Asimismo, ha apuntado que "ya dialogan con la federación de vecinos y se hará con el Movimiento Ciudadano por si temporalmente hay que buscar otro tipo de soluciones que impliquen la contratación de empresas privadas que puedan al menos abrir y cerrar", a la vez que "se irán dotando poco a poco los puestos de técnicos que han ido saliendo", aunque eso "va a tardar más" por el proceso ya expuesto ante la reposición de plazas.

En cualquier caso, el regidor ha enfatizado que "el gobierno local apuesta por la participación ciudadana y el diálogo", a lo que ha añadido que "la cuestión de los centros cívicos era un deterioro que ya se venía produciendo en anteriores etapas y se trata de darle la vuelta". Así, ha desmentido que quieran "desmantelar los servicios públicos y ciudadanos", remarcando que "seguramente cuando acabe el mandato estarán en mejores condiciones que las encontradas".