Tribunales.- El TSJA desestima un recurso contencioso de Bormujos en un litigio por unas ayudas autonómicas

En una sentencia emitida el pasado 6 de octubre de 2020 y recogida por Europa Press, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un recurso promovido por el Ayuntamiento de Bormujos, contra una resolución de fecha 20 de febrero de 2018 de la Delegación Territorial de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, que inadmitía "por extemporáneo" su recurso contra una resolución de fecha 12 de enero de 2018 que resolvía el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de formación profesional para el empleo.

Según el Ayuntamiento de Bormujos, a la hora de impugnar la resolución inicial de fecha 12 de enero de 2018, su recurso fue "erróneamente calificado por la Administración como recurso de reposición, cuando expresamente se encabezó como requerimiento".

Frente a ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA esgrime resoluciones en la materia del Tribunal Supremo, considerando que "en el caso de autos, en que el Ayuntamiento no actúa como poder, sino como si fuera un particular que solicita una subvención otorgada por la Administración autonómica, no procedía el requerimiento previo efectuado, siendo correcta la calificación de dicho escrito como de reposición efectuada, al ser el único medio que procedía".

"Al haberse interpuesto el recurso de reposición fuera de plazo, es ajustada a derecho la inadmisión del mismo, por lo que el recurso debe ser desestimado", zanja el TSJA, que además impone al Ayuntamiento las costas del litigio hasta un límite de mil euros.