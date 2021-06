El Rialto rebutja la proposta de designar a Barberá Alcaldesa Honoraria i el PP censura la "miopia política"

El Govern del Rialto, l'executiu de València que conformen Compromís i PSPV, ha rebutjat aquest divendres la iniciativa del PP, un dels tres grups de l'oposició municipal, perquè l'Ajuntament de la ciutat designe Alcaldessa Honoraria a la exprimera edil de la ciutat Rita Barberá, morta en 2016.

Aquesta negativa s'ha manifestat en la Junta de Portaveus celebrada aquesta jornada en el consistori per a conéixer i debatre les propostes d'Honors i Distincions municipals plantejats per a enguany per cadascun dels grups de la corporació local.

La portaveu del PP a l'Ajuntament, María José Catalá, ha censurat després de la reunió la "miopia política" de les dues formacions polítiques del govern i ha indicat que li haguera agradat veure "més valentia, gallardia, fortalesa i fermesa per a defensar un no sense buscar arguments prescindibles i frugals".

L'alcalde, Joan Ribó (Compromís) ha al·ludit a l'acord de les Corts Valencianes en el qual es demanava a Barberá la seua acta al Senat després de quedar investigada en el marc de l'Operació Taula, derivada del cas 'Imelsa' i ha destacat que aquest va ser recolzat per Catalá com a diputada del PP. Ha assenyalat que en eixa decisió es parla de Barberá com una persona que tenia "problemes relacionats amb la corrupció", per la qual cosa havia de "deixar els seus càrrecs" i ha ressaltat que eixa mesura "no s'ha eliminat i és una cosa que està present".

"El seu llegat està terriblement associat al problema de la corrupció", ha agregat Ribó respecte a la exprimera edil, que ha al·ludit al cas del "barrufeig" i a l’"Assut" -ha recordat que el seu vicealcalde, Alfonso Grau, està a la presó per aquesta causa i que la seua família està investigada en aquest procés-. L’alcalde ha considerat que "en aquests moments" seria "totalment contradictori per a qualsevol persona que vulga lluitar contra la corrupció donar qualsevol distinció a aquesta persona".

El responsable municipal ha subratllat que per a la seua coalició "la lluita contra la corrupció és fonamental" i ha assegurat que davant ella s'ha de mantindre una "actitud ferma". "Per això, hem dit no al cas de Barberá", ha asseverat Ribó.

Pel seu costat, l'actual portaveu del PSPV i edil d'Hisenda, Borja Sanjuán, preguntat en la roda de premsa de la Junta de Govern Local pel rebuig del Rialto al reconeixement a Barberá, ha emmarcat la iniciativa del PP "més en un procés intern" d'aquesta formació que en "una qüestió de ciutat".

Així, ha manifestat que els membres de l'executiu local no entenen "adequat" que es vulga fer ús "dels Honors i Distincions" de l'Ajuntament "per a unes primàries o qüestions internes" dels 'populars'. Sanjuán ha recordat també la resolució que va tirar avant en Les Corts, "amb la signatura del PP" i el seu "vot a favor" per a demanar que Barberá "deixara el seu escó del Senat".

Sanjuán ha assenyalat que els 'populars', "entre ells l'actual portaveu del PP a l'Ajuntament, María José Catalá", van considerar que "en aquell moment" Barberá "no era digna de representar als valencians" i ha apuntat que van recolzar la iniciativa "per a salvaguardar la representació de la Comunitat Valenciana al Senat". "Va comptar amb els vots de persones que ara proposen una qüestió que té a veure més amb un procés intern del PP que amb una qüestió de ciutat", ha insistit.

Per part seua, Catalá ha considerat la seua proposta "irrenunciable i insubstituïble". "Considerem que és l'any adequat en complir-se 30 anys de la seua presa de possessió com a alcaldessa", ha agregat, alhora que ha afirmat que "els motius esgrimits per al vot en contra" del Govern del Rialto "manquen de fonament".

"El primer d'ells, segons Compromís i PSOE, és que no ha passat suficient temps des de la defunció", ha indicat el PP. María José Catalá ha manifestat que aquest és "un motiu de poca solidesa perquè l'any passat es va recolzar sense fissures el nomenament de Ramón Vilar -edil socialista mort en 2020- com a Regidor Honorari al poc de temps de la seua defunció perquè s'ho mereixia".

"Falta de companyonia"

"Ens sembla una falta de companyonia i de respecte a la història d'aquesta ciutat que el PSOE l'any passat veiera molt bé nomenar a Ramón Vilar, que s'ho mereixia i per això ho recolzem, i que enguany diga que no ha passat suficient temps des de la defunció de Rita", ha plantejat Catalá.

Sobre el segon motiu, "l'acord de les Corts", ha declarat que no entén "la força vinculant de les Corts amb l'autonomia de l'Ajuntament de València". "El vertader argument és que no es vol nomenar a Rita Alcaldesa Honoraria de la ciutat", ha subratllat.

Catalá ha agregat que "en el tema d'Honors i Distincions sempre s'ha tingut el màxim nivell d'acord i companyonia" i ha opinat que en aquest cas "influeixen motius polítics i ideològics en el rebuig". "Lamentem aquests motius polítics que a nosaltres no ens han influït altres anys per a donar suport a la propostes", ha dit.

"La figura de Rita Barberá a la ciutat és irrenunciable per més que l'equip de govern no vulga reconéixer-ho. Tothom sap que si hi ha algú que es mereix ser Alcaldessa Honoraria és Rita perquè la transformació de la ciutat se li deu al seu treball", ha conclòs.

Des de Cs s'ha mostrat suport al reconeixement de Barberá. "Direm que sí, com ho faríem amb els altres alcaldes i alcaldesses de la democràtics. Sempre hem premsat que per a mirar el futur cal recordar el passat i, sobretot, recordar-lo amb satisfacció sabent que, si València és el que és, ha sigut gràcies als anteriors alcaldes i alcaldesses", ha plantejat el seu portaveu, Fernando Giner.

Per part de Vox, el seu portaveu, Pepe Gosálbez, ha indicat que el seu grup està "valorant-ho" i que prendrà "la decisió de cara a la votació en la comissió".

Distincions acordades

La Junta de Portaveus ha acordat amb el sí del govern, de PP i de Cs i amb l'abstenció de Vox concedir els Honors i Distincions al cuiner Ricard Camarena; a títol pòstum al dramaturg i periodista Juan Alfonso Gil Albors; a la il·lustradora Cristina Durán; al personal del consistori "pel seu treball de lluita contra el coronavirus"; a Vicente Enguídanos, l'últim artesà velluter de la ciutat; la Fundació Mira'm; a Francis Montesinos, i a Josefa Carrión. L'única proposta rebutja ha sigut la referida a Barberá.