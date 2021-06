La investigadora ecofeminista Vandana Shiva protagonitza el nou mural de 'Dones de Ciència'

L'obra està composta per un retrat central de Vandana Shiva carregat d'expressivitat i que reflecteix la pròpia personalitat de l'activista índia. Al voltant d'ell, Marina Puche ha inclòs dibuixos de diferents fruites, verdures i llavors que remeten al missatge de Shiva. Tot açò amb una pintura en la qual predomina la combinació blanc/negre i que està perfectament integrada en el col·legi.

Durant tota la setmana, Marina ha anat donant forma a aquest homenatge a Shiva, despertant al mateix temps la curiositat en l'alumnat del centre.

"Per a mi ha sigut tot un repte rendir aquest tribut a una dona com Vandana Shiva. Ha sigut una setmana de treball sense parar, en el qual tot el centre s'ha involucrat, els xiquets i xiquetes s'han interessat moltíssim per la figura de Vandana i també pel meu treball, la qual cosa demostra la importància de projectes com aquest", destaca Marina Puche.

En aquesta mateixa línia, Vicent Ripoll, director del CEIP Ballester Fandos, assegura que encara queda camí per recórrer cap a la igualtat, perquè les xiquetes vegen que poden aconseguir les metes que es proposen. I, sens dubte, aquest projecte ens ajuda els col·legis a avançar cap a eixe objectiu, de la mà de dones a les quals no se'ls ha donat el reconeixement i la visibilitat que mereixen".

"TRENCAR BARRERES"

Amb el mural de Vandana Shiva són ja 21 les dones a les quals la UPV i Les Naus, amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació, han rendit tribut. 21 murals repartits per la ciutat de València i la seua àrea metropolitana i que tracen "una ruta única al nostre país que permet descobrir a través de l'art urbà a dones pioneres, que van trencar i segueixen trencant barreres, referents totes elles en els seus respectius camps", recalquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Vandana Shiva és una representant destacada de l'ecofeminisme, i amb el seu treball ha ajudat a redefinir la percepció de la dona del tercer món, rebent el Premi al Sustento Bien Ganado -també anomenat Premi Nobel Alternativo-, en 1993. Vandana va visitar l'horta de València en la seua visita en 2019 en la qual va participar en la presentació del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).

Shiva va estudiar física en la Universitat de Panjab en Chandigarh (l'Índia) i es va graduar com a llicenciada en ciències en 1972. Després d'un breu període en el Centre d'Investigació Atòmica de Bhabha, es va traslladar al Canadà on va obtindre un títol de mestratge en Filosofia de la ciència per la Universitat de Guelph (Ontario, el Canadà) en 1976. En 1979 la Universitat d'Ontario Occidental li va atorgar el doctorat per una tesi titulada 'Variables ocultas y localidad en la teoría cuántica'.

Vandana Shiva ha lluitat per a canviar les pràctiques i paradigmes de l'agricultura i el menjar. Entre les àrees en les quals Shiva ha contribuït intel·lectualment i a través de campanyes activistes, es troben els drets de propietat intel·lectual, biodiversitat i bioètica. Respecte al Dret de la Propietat Intel·lectual i la Biodiversitat, la Dra. Shiva juntament amb el seu equip del Research Foundation for Science, Technology and Ecology, van lluitar amb èxit en contra de la biopiratería del nim, de l'arròs Basmati i del blat.