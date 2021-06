Cvirus.- Les falles reclamen a Sanitat que complisca amb la "desescalada promesa" als casals: "No som suïcides"

Els col·lectius i associacions falleres consideren que existeix un "greuge comparatiu" amb les comissions en les noves restriccions, per la qual cosa han instat Sanitat a modificar la resolució i incloure en la mateixa "la promesa de l'equiparació amb les entitats culturals" i que s'apliquen a les falles els horaris de l'hoteleria per a poder aconseguir eixa "tan desitjada desescalada" als casals.

En un comunicat, han manifestat que esperaven una "major consideració" per part de Sanitat després de l'última reunió mantinguda el passat 10 de maig, on es va donar llum verda a la celebració de les Falles a partir de l'1 de setembre.

En eixa mateixa trobada, es va tornar a recordar als responsables sanitaris que la Taula de Seguiment portava treballant des de huit mesos abans no només en la celebració de les Falles, sinó també en la reobertura dels casals i en la possibilitat de reprendre diferents activitats "amb les mesures de seguretat pertinents i en igualtat de condicions que altres col·lectius".

La Taula de Seguiment va treballar, així mateix, en la importància de les comissions falleres de la Comunitat Valenciana com a "eix vertebrador de la cultura en tots els àmbits i aspectes", així com també del seu paper econòmic i social. D'aquesta manera, va demanar a Sanitat que els casals es contemplaren i es regiren dins de la normativa d'entitats culturals.

Sobre aquest tema, els col·lectius fallers ha insistit que l'empatia de Sanitat "no passava només per a deixar celebrar les Falles, sinó també per permetre que les seus socials acabaren morint per inacció", i han assenyalat que des de la Conselleria se'ls va indicar que es tindrien en compte les seues peticions, amb una desescalada progressiva en els casals que permetria l'activitat, dins d'unes normatives establides.

"MESURES FORA DE LLOC"

No obstant açò, davant la publicació de les noves restriccions que estaran en vigor a la Comunitat Valenciana a partir del 8 de juny, creuen que el temps d'esperar "ha finalitzat" i han criticat que els casals "continuen sotmesos a unes mesures que estan fora de lloc si es comparen amb altres col·lectius". "Ni se'ns ha equiparat a entitats culturals ni ens regeixen per normativa hostelera ni tampoc entrem dins de les reunions familiars", han denunciat.

En aquest sentit, des de la Taula de Seguiment s'han preguntat "com és possible que no hi haja limitació d'aforament en cases i carrers i, en canvi, en els casals encara hàgem d'estar limitats". Així, els col·lectius fallers no entenen que "es puga menjar en un bar i no en un casal, amb les mateixes condicions i seguint el protocol de seguretat i distància", així com que s'alce el toc de queda i s'amplie l'horari de les activitats d'oci nocturn i a les comissions falleres "se'ns faça tancar a les 23.00 hores". "Sincerament, no entenem res", han afegit, al mateix temps que han reivindicat que les Falles "són cultura".

"Després de tot aquest temps, no sabem si realment no s'ha entès gens per part de l'administració o si és necessari que ens plantem en la Plaça de Manises, com han fet altres col·lectius, per a reivindicar allò que creguem que és just", han assegurat, al mateix temps que han defès que la Taula de Seguiment "sempre ha apostat pel diàleg", per la qual cosa "encara es pot dialogar per a modificar criteris que considerem injusts". "A pesar que la paciència pot arribar a esgotar-se, apel·lem de nou a eixa via de diàleg", han reclamat.

Els components de la Taula han posat d'exemple d'aquesta "responsabilitat fallera" els protocols sanitaris que han seguit les comissions o l'impuls de cursos de formació COVID. "Volem reobrir i, com que som els primers que no volem cap incidència ni cap problema, ho volem fer amb tranquil·litat i d'una manera assenyada. Els fallers no som suïcides", han indicat.