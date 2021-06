Cvirus.- La Comunitat no registra morts, però torna a superar la barrera dels 200 casos per segon dia

La Comunitat Valenciana no ha comunicat cap mort per coronavirus des de l'última actualització d'ahir encara que torna a superar la barrera dels 200 casos per segon dia consecutius, amb 201 contagis, mentre que els hospitals tenen quatre ingressats menys i els mateixos llits d'UCI ocupats, segons la Conselleria de Sanitat.