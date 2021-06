Obert el termini per a sol·licitar ajudes de menjador per a xiquets de 0 a 5 anys

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de València ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes per al menjador escolar dels xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys en les escoles infantils i col·legis concertats de la ciutat. Es tracta d'ajudes corresponents al curs 2021-2022 i complementàries de les atorgades per la Conselleria d'Educació.