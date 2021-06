El alcalde de Santiago se muestra "satisfecho" con el proyecto de la estación del AVE, que se presentará el 18 de junio

Así lo ha comunicado este viernes en rueda de prensa, donde ha indicado además que a la presentación asistirán la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Isabel Pardo de Vera; y el arquitecto responsable del proyecto, Juan Herreros.

"Nos habría gustado resolverlo antes, pero ya enfocamos la salida definitivamente", ha resaltado Bugallo, que ha explicado que la estación está incluida en los presupuestos generales del Estado para 2021 y que, "en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", se abrirá el plazo de presentación de ofertas.

Aunque puede haber ajustes debido a reclamaciones o incidencias en las obras, los plazos manejados por el Ayuntamiento, según ha señalado el regidor, abarcarían desde finales de 2021 -cuando comenzarían las obras-, a mediados de 2024 -momento en el que espera estén finalizados los trabajos-.

También en el ámbito de las infraestructuras, el alcalde ha notificado que el gobierno municipal ha recibido la sentencia definitiva sobre la situación del antiguo hospital provincial de Galeras. "No vamos a tolerar ningún cambio más. Esperamos que una vez clarificado el escenario legal, la operación salga adelante", ha aseverado Bugallo.

El regidor de la capital gallega espera que tanto la Universidade de Santiago de Compostela (USC) como el promotor adjudicado por la misma, desarrollen la operación porque "la imagen que da el edificio es penosa". "El edificio y la zona en general son muy singulares e importantes para Santiago y no pueden continuar en la situación en la que se encuentran", ha declarado.

EL PELETEIRO, SIN CONSENSO

Por otro lado, Sánchez Bugallo ha abordado la situación actual del proyecto urbanístico para el solar del antiguo colegio Peleteiro, en el corazón del Ensanche. Tal y como ha explicado, el contenido de la planificación prevista en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de este año, "es el mismo que estaba previsto en el de 2003", momento en el que comenzó el proceso, y el debate ha surgido en torno a la orientación de la plaza proyectada para el solar.

El regidor ha recordado que el plan de 2003 fue aprobado por unanimidad y fueron las quejas interpuestas por los vecinos de A Rosa primero, y la crisis económica de 2008, después, los que provocaron que "el solar del Peleteiro esté como está en 2021".

Así, el plan contemplaría 23.500 metros cuadrados edificables, de los cuales un máximo de 12.000 se destinarían a locales comerciales y 7.000 a uso hotelero; mientras que 4.500 metros cuadrados se utilizarían para edificaciones residenciales. A esto se suma una plaza pública de 1.300 metros cuadrados y una dotación pública de 900 metros cuadrados.

"Todos somos conscientes de que en 2021 las circunstancias han cambiado, y las peticiones de hoy son diferentes a las de 2003. Existe cierto consenso en ese cambio, pero no en lo referente a la ordenación propuesta para la zona", ha indicado Bugallo.

El alcalde ha admitido que hay temas en los que no hay discusión, como la creación de un centro de día en la dotación pública o la construcción de un aparcamiento con un mínimo de 400 plazas, pero que no existe todavía consenso sobre la orientación de la plaza. "Los comerciantes proponen abrirla hacia la calle República Arxentina, algo muy positivo desde el punto de vista comercial, pero con lo que no están de acuerdo los vecinos de San Pedro de Mezonzo, por ejemplo", ha señalado Bugallo.

"Hay que tener en cuenta el papel de la plaza. Será un elemento de dinamización del Ensanche, y así tenemos que valorar si es preferible orientarla hacia el sur, con más luz, o hacia el norte -República Arxentina-, con más humedad", ha comentado el regidor, que ha añadido que el proyecto contempla una calle que se abriría hacia República Arxentina.

Sánchez Bugallo ha subrayado además que estaría "encantado" de dejar el tema "zanjado" durante este mes, aunque ve "complicado" llegar a un acuerdo y presentarlo en el pleno del día 30 de junio. "Estamos en un escenario en el que nos encontramos a dos años de las elecciones, y eso no debería ser un condicionante", ha remarcado el alcalde.