El grup GAMMA contra la violència masclista tindrà una comissaria pròpia al costat de la central de Policia Local

Les noves dependències es construiran en una nau de 2444 metres quadrats, que també serviran per a ampliar l'oficina d'objectes perduts, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Es crearà, per tant, una nova comissaria per al grup GAMMA que atén els delictes de violència de gènere, "es tracta d'un avanç substancial, que no suposarà una centralització del servici, ja que l'atenció se seguirà prestant en les unitats de districte", ha matisat el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que ha participat al costat del portaveu Sergi Campillo en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local.

AJUDES PARÈNTESI

D'altra banda, Sanjuán ha informat que aquest divendres s'ha fet efectiu el pagament de 24.000 euros de les ajudes Parèntesis; 2.000 euros al sector de la cultura; 655.000 euros al sector de cerimònies i 14.600 euros als sectors tradicionals.

"En total hem pagat 696.200 euros, la qual cosa suposa que fins avui l'Ajuntament ha posat a la disposició dels sectors econòmics afectats per la crisi 20,9 milions d'euros, la qual cosa fa que siguem un dels ajuntaments que més recursos està mobilitzant per a ajudar els sectors afectats per la crisi", ha afirmat el regidor.

La Junta de Govern Local també ha acordat la reobertura dels centres municipals d'activitats de persones majors. Segons el regidor "açò és possible perquè som una de les regions europees amb menor índex acumulat de covid i pel bon ritme de la vacunació, sobretot en les persones majors".

Per a Sanjuán "és important que les persones que més han patit la pandèmia puguen reprendre a poc a poc la seua activitat, sempre complint amb els protocols de seguretat".

OBRES DE GIORGETA I PÉREZ GALDÓS

Un altre dels assumptes que s'han tractat en la Junta de Govern ha sigut l'inici del procés de licitació de les obres per a executar les actuacions provisionals de recuperació d'espai públic en les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós.

El projecte parteix d'un pressupost de 1.010.893,13 euros (IVA inclòs), i té un termini d'execució de quatre mesos. Sanjuán ha posat en valor aquest projecte de redistribució de l'espai públic i ha informat que "les noves zones per als vianants es realitzaran mitjançant l'anomenat "urbanisme tàctic", i quedaran acolorides, segons els criteris definits en la "Guia de disseny per a la transformació sostenible de l'espai públic de València", aprovada en 2020".

Les voreres que actualment tenen una amplària variable d'entre 2 i 2,5 metres segons trams, passaran a tindre una amplària constant de 4 metres, guanyant espai sobre la calçada. A més se'n crearà un nou itinerari ciclista.